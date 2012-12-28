Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали

Заместители директора магазина заплатят за свои слова по 5000 рублей.

В Чаплыгине мировой суд оштрафовал на 5000 рублей каждую 29-летнюю и 33-летнюю заместителей директора сетевого магазина за оскорбление своей сотрудницы во время общего собрания коллектива.Женщин привлекли к административной ответственности по части второй статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении».«В ноябре прошлого года во время общего собрания работников заместители директора сетевого магазина высказали в адрес одной из сотрудниц слова оскорбительного характера, носящие негативную оценку, выраженные в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, унизив ее честь и достоинство», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.