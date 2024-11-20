Все новости
Общество
616
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал

Сегодня нас ждут спектакль, фантастическое кино и концерт в честь открытия Года единства народов России. А ещё отступят морозы.

Мокрый снег и около нуля

Лютые морозы отступили. Днём в Липецке от -1 до -3 градусов, снег и мокрый снег.

DSC_054512.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Липовская, 6/4, 7, 7/2, 8, 9,10, 12;
- ул. Ковалева, 117г, 117д;
- ул. Неделина, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 49.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

Отключение света

Прошли морозы и сразу вернулись отключения электричества, которые сегодня с 9:00 до 17:00 коснутся:

- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишневая, 8, 50, 54;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Коллективная, 22, 26;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Лесная, 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 32;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;
- ул. Мичурина, 27;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Раздельная;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Садовая, 1, 3;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводска, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 102.
- ул. Юбилейная, 2;
- Воронежское ш., 12.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Отключение пройдут и в садоводческим товариществах «Венера», «Весна», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».

Пробки

Одно радует – в заторах сегодня не замёрзнуть. Но попадать в них всё равно неприятно, поэтому держите ссылку на приложение.


Открываем год единства

В 13:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино начнётся концерт «Россия. Родина. Единство» (6+).

qo4y7M6a3bcHxURzxcvgqkHxXBbfF_1kcNdzfV4B9VKcHKxkc2qLlGPjlxe9eBLuukPo67SxuYktmAsXsf1JC_Ko.jpg

Фото vk.com/ocknt

Местные творческие коллективы дадут первое костюмированное представление , посвященной открытию Года единства народов России. Кавказские танцы и северные напевы на одной сцене.

Шутка «солнца русской поэзии»

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Эту шуточную поэту Александр Пушкин написал всего за два утра — 13 и 14 декабря 1825 года. Сам поэт называл свое произведение пародийной шуткой, но она помогла сформировать новое лёгкое отношение к любовным перипетиям.

Липецкий стриптиз 

В 19:00 на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) спектакль «Мужской стриптиз» (18+). 

яяя1.jpg

По произведению местного автора Бориса Бужора (Медведева). Пятеро бывших сталеваров потеряли работу и поставили на себе клеймо неудачников. Пока кому-то в голову не пришла светлая мысль организовать собственное стрип-шоу. 

Напряги извилины

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт «Эрудитариум» (16+).

a31lvgl5a69m1tdxzdv0r16bvc4w58ed.jpg

Пожалуй, лучшая битва умов в Липецке. Приглашают команды от 2 до 7 человек. А чтобы было совсем остро, часть вопросов (и призов!) подготовили артисты Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого и Липецкой государственной филармонии.

Кино

В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) организуют показ фильма «Фонтан». США, Канада, 2005. Фантастическая мелодрама. Режиссёр Даррен Аронофски (18+).

Томас Крео ищет Древо Жизни, сок которого, как говорят легенды, дарует вечную жизнь. Томасу же необходимо спасти свою смертельно больную жену Изабель. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.


В ролях: Хью Джёкмен, Рейчал Вайс, Эллен Бёрстин

Продли жизнь

В 09:15 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится оздоровительное занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+).

78.jpg

Фото ok.ru/group/56687301099630

Рекомендовано для людей старше 50 лет. Считается, что с помощью цигут пенсионеры в Поднебесной продлевают жизнь чуть ли не на десятилетия.

Персонал больше не удерживают

74% руководителей липецких компаний заявили SuperJob, что больше не готовы бороться за удержание каждого сотрудника, а подходят избирательно, стараясь сохранить лишь самых ценных работников. Лишь в 21% компаний уход коллеги воспринимают, как трагедию и стараются не отпустить любой ценой.

_A10710812.jpg

Агентство по поиску работу отмечает, что изменилась ситуация 2024 года, когда большинство сотрудников были критически важны для своих организаций. Говорить о кадровом дефиците больше не приходится.

Наши роботы, они такие творческие

Судя по опросу SuperJob, наиболее автоматизированным процессов в России сейчас является… документооборот, его отметили 47% респондентов. Лидерами по интеграции новых технологий также являются профессии, связанные с дизайном и контентом. По 5-бальной шкале респонденты оценили автоматизацию процессов в среднем на 3,45.

DSC098691.jpg

А вот на производстве оценка составляет лишь 2,66 балла, в инженерно-технической сфере – 2,98. 14% квалифицированных рабочих не видит никаких технологий в работе вовсе, а каждый второй – 49% не заметил изменений за последние два года.

Дорогие липчане! И в мороз, и в оттепель самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
