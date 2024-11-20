Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал

Сегодня нас ждут спектакль, фантастическое кино и концерт в честь открытия Года единства народов России. А ещё отступят морозы.

Лютые морозы отступили. Днём в Липецке от -1 до -3 градусов, снег и мокрый снег.









- ул. Неделина, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 49.









- Воронежское ш., 12.













Отключение пройдут и в садоводческим товариществах «Венера», «Весна», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».

В 13:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино начнётся концерт «Россия. Родина. Единство» (6+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).













В 19:00 на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) спектакль «Мужской стриптиз» (18+).













По произведению местного автора Бориса Бужора (Медведева). Пятеро бывших сталеваров потеряли работу и поставили на себе клеймо неудачников. Пока кому-то в голову не пришла светлая мысль организовать собственное стрип-шоу.







Напряги извилины

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт «Эрудитариум» (16+).









Томас Крео ищет Древо Жизни, сок которого, как говорят легенды, дарует вечную жизнь. Томасу же необходимо спасти свою смертельно больную жену Изабель. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.





В 09:15 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится оздоровительное занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+).









74% руководителей липецких компаний заявили SuperJob, что больше не готовы бороться за удержание каждого сотрудника, а подходят избирательно, стараясь сохранить лишь самых ценных работников. Лишь в 21% компаний уход коллеги воспринимают, как трагедию и стараются не отпустить любой ценой.









Судя по опросу SuperJob, наиболее автоматизированным процессов в России сейчас является… документооборот, его отметили 47% респондентов. Лидерами по интеграции новых технологий также являются профессии, связанные с дизайном и контентом. По 5-бальной шкале респонденты оценили автоматизацию процессов в среднем на 3,45.









