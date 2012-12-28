Все новости
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
Четверо липчан попали в больницу с обморожениями
Здоровье
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
Происшествия
сегодня, 10:57
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу

Всего за выходные пожарные 16 раз реагировали на сообщения о происшествиях.

Днем 24 января в общежитии ЛГТУ на улице Московской подгорела пища. Из-за потенциальных рисков к зданию прибыли 14 отделений пожарной охраны, две автолестницы и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Всего за минувшие выходные пожарные 16 раз выезжали на вызовы. Так, 24 января в Липецке на улице Жуковского жильцы квартиры потушили огонь в кухне до прибытия расчетов. Здесь от горящей розетки повреждена отделка стены.

В Ельце на улице Мира сгорела надворная постройка площадью 15 квадратных метров, а на улице Октябрьской — мусор на восьми квадратных метрах. В Данкове на улице Московской сгорело бесхозное строение площадью 15 квадратных метров.

В селах Курапово Лебедянского округа и Ратчино Добровского округа сгорели жилые дома. В селе Коробовка Грязинского округа сгорела баня.

Также 24 января в селе Сторожевые Хутора Усманского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Еще два автомобиля пострадали от огня 25 января: на улице Шкатова в Липецке горела задняя часть «Кио Рио», в Елецком округе на 387 километре платного участка трассы «Дон» загорелись блок управления и аккумуляторная батарея грузовика «Фотон». В обоих случаях огонь потушили очевидцы.

25 января в Липецке  на улице Зои Космодемьянской пожарные потушили бытовку промышленного цеха и мусор в мусоропроводе девятиэтажного дома на улице 8 Марта, в квартире пятиэтажки на улице Звездной огонь потушили очевидцы — на одном квадратном метре горели вещи.

В селе Троицкое Липецкого округа сгорел в этот день нежилой дом, в селе Новое Петелино Чаплыгинского округа огонь уничтожил надворную постройку.
МЧС
пожар
Комментарии (1)

Сначала новые
Виктор
42 минуты назад
Студенты праздновали Татьянин день
Ответить
