Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу

Всего за выходные пожарные 16 раз реагировали на сообщения о происшествиях.

Днем 24 января в общежитии ЛГТУ на улице Московской подгорела пища. Из-за потенциальных рисков к зданию прибыли 14 отделений пожарной охраны, две автолестницы и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Всего за минувшие выходные пожарные 16 раз выезжали на вызовы. Так, 24 января в Липецке на улице Жуковского жильцы квартиры потушили огонь в кухне до прибытия расчетов. Здесь от горящей розетки повреждена отделка стены.В Ельце на улице Мира сгорела надворная постройка площадью 15 квадратных метров, а на улице Октябрьской — мусор на восьми квадратных метрах. В Данкове на улице Московской сгорело бесхозное строение площадью 15 квадратных метров.В селах Курапово Лебедянского округа и Ратчино Добровского округа сгорели жилые дома. В селе Коробовка Грязинского округа сгорела баня.Также 24 января в селе Сторожевые Хутора Усманского округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Еще два автомобиля пострадали от огня 25 января: на улице Шкатова в Липецке горела задняя часть «Кио Рио», в Елецком округе на 387 километре платного участка трассы «Дон» загорелись блок управления и аккумуляторная батарея грузовика «Фотон». В обоих случаях огонь потушили очевидцы.25 января в Липецке на улице Зои Космодемьянской пожарные потушили бытовку промышленного цеха и мусор в мусоропроводе девятиэтажного дома на улице 8 Марта, в квартире пятиэтажки на улице Звездной огонь потушили очевидцы — на одном квадратном метре горели вещи.В селе Троицкое Липецкого округа сгорел в этот день нежилой дом, в селе Новое Петелино Чаплыгинского округа огонь уничтожил надворную постройку.