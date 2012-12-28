Предприятие «Лебедяньмолоко» вошло в рейтинг hh.ru как один из лучших работодателей России

Компания «Лебедяньмолоко» подтвердила статус одного из лидеров рейтинга работодателей, войдя в пятерку лучших представителей Липецкой области.

Это достижение является продолжением системной работы по развитию кадрового потенциала и укреплению внутренней культуры компании. Ранее «Лебедяньмолоко» возглавило рейтинг эффективности экологической, корпоративной и социальной ответственности бизнеса (ЭКГ), что в совокупности демонстрирует развитую систему корпоративного управления.

Эксперты hh.ru формируют рейтинг на основе комплексного анализа данных, включая мнения всех сотрудников, активность соискателей и оценку HR-политик компаний. Данный рейтинг подчеркивает результативность реализуемых программ по вовлечению персонала, непрерывному обучению и социальной поддержке, включая программы заботы о здоровье сотрудников и поддержку их семей.

Рейтинг работодателей hh.ru служит одним из ключевых индикаторов привлекательности компании на рынке труда.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама



