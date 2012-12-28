Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Бизнес
198
сегодня, 10:36

Предприятие «Лебедяньмолоко» вошло в рейтинг hh.ru как один из лучших работодателей России

Компания «Лебедяньмолоко» подтвердила статус одного из лидеров рейтинга работодателей, войдя в пятерку лучших представителей Липецкой области.

Это достижение является продолжением системной работы по развитию кадрового потенциала и укреплению внутренней культуры компании. Ранее «Лебедяньмолоко» возглавило рейтинг эффективности экологической, корпоративной и социальной ответственности бизнеса (ЭКГ), что в совокупности демонстрирует развитую систему корпоративного управления.

Эксперты hh.ru формируют рейтинг на основе комплексного анализа данных, включая мнения всех сотрудников, активность соискателей и оценку HR-политик компаний. Данный рейтинг подчеркивает результативность реализуемых программ по вовлечению персонала, непрерывному обучению и социальной поддержке, включая программы заботы о здоровье сотрудников и поддержку их семей.

Рейтинг работодателей hh.ru служит одним из ключевых индикаторов привлекательности компании на рынке труда.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама


Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
