На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду

Два из трех отремонтированных в центре Липецка мостов получили оригинальные ограждения.

На мосту Плехановского спуска начали устанавливать новую ограду. Пока готовы семь секций с одной стороны и три с другой.











Это реплика ограды, существовавшей до ремонта моста.



Ограду устанавливает ООО «Строительная компания «Липецк» за 5,6 миллиона рублей. Всего на мосту установят 38 столбов и 33 секции из литого чугуна.

Напомним, реконструкция моста 1956 года постройки обошлась городскому бюджету в 191,1 миллиона рублей. Первоначально предполагалось, что на мост вернется историческое ограждение, но потом выяснилось, что его реставрации невозможна. Изготовления реплики проводилось по новому контракту.

Таким образом, только один из реконструированных за последние два года мостов в центре Липецка лишился красивой ограды — мост на улице Первомайской огражден стандартной конструкцией. На «горбатом» мосту новая ограда отличается от старой рисунком.
мост
ремонт
ограда
