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223
сегодня, 11:07
7

Чугунную ограду моста на Плехановском спуске отреставрируют

Также управление главного смотрителя города намерено поступить с оградой моста на улице Октябрьской.

С моста на Плехановском спуске убирают чугунный забор. Причем демонтируют его не готовыми фрагментами: ограду разбирают на мелкие детали.









В управлении главного смотрителя Липецка GOROD48 рассказали, что чугунную ограду демонтируют для восстановления, в ходе ремонта моста ее вернут на место.

Также управление собирается поступить с оградой моста на улице Октябрьской. Правда, окончательное решение управление примет после того, как оценит ее состояние.

В Липецке было много подобных чугунных оград, но со временем их заменили на композитные. Возможно, теперь решили сохранить то, что осталось.

Мост на Плехановском спуске построен в 1956 году. «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» должна его отремонтировать к 1 ноября 2025 года.



мост. ремонт. ограда
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ
3 минуты назад
Окончательное решение управление примет после того, как оценит сколько денег можно получить сдав ее в чермет))))
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Брезгливо
7 минут назад
народ относится к власти в Липецке
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александр
38 минут назад
Помним как отреставрировали на мосту на Терешковой
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Ольга
42 минуты назад
Разве этот спуск называется Плехановский? Всегда был Сапёрный спуск. Поясните, пожалуйста.
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111
32 минуты назад
Сапёрный спуск это от правительства к Плеханова
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ЮВП
51 минуту назад
"Композитные" из профтрубы, толщиной 1 мм, пусть стоят на могилах "эффективных менеджеров", уничтожающих город. Липецк - город металлургов, даёшь чугун !!!
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ЛТЗ
8 минут назад
Это точно!
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