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Общество
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сегодня, 11:07
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Чугунную ограду моста на Плехановском спуске отреставрируют
Также управление главного смотрителя города намерено поступить с оградой моста на улице Октябрьской.
В управлении главного смотрителя Липецка GOROD48 рассказали, что чугунную ограду демонтируют для восстановления, в ходе ремонта моста ее вернут на место.
Также управление собирается поступить с оградой моста на улице Октябрьской. Правда, окончательное решение управление примет после того, как оценит ее состояние.
В Липецке было много подобных чугунных оград, но со временем их заменили на композитные. Возможно, теперь решили сохранить то, что осталось.
Мост на Плехановском спуске построен в 1956 году. «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» должна его отремонтировать к 1 ноября 2025 года.
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