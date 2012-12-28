Мошенники выманили у пенсионера полмиллиона под предлогом замены медицинского полиса

Ещё полмиллиона ельчанин не перевёл — его остановили сотрудники магазина.

Елецкий пенсионер через банкомат перевёл мошенникам 500 000 рублей. Сначала он собирался отправить миллион — но мужчину остановили бдительные сотрудники магазина.Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, пенсионеру позвонили на мобильный и сообщили о необходимости получить новый полис медицинского страхования, а для этого нужно было продиктовать код из SMS-сообщения. Ельчанин его назвал и к обману подключилась девушка: она сообщила, что мошенники похитили деньги со счёта мужчины. Затем позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и стал запугивать обыском и уголовным делом за совершение особо тяжкого преступления. Потом позвонил… «адвокат»! И обрадовал: все украденные деньги вернут, но затем их нужно перевести на «безопасный счёт».Ельчанин снял со своего счета миллион и пошёл переводить его на «безопасный счёт» через банкомат в одном из магазинов. Полмиллиона он успел перевести, а потом его остановили сотрудники магазина и вызвали полицейских.Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере (по части третьей статьи 30, части третьей статьи 159 УК РФ).