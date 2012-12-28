Общество
880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов
Предполагается, что монументальные росписи художники нанесут на стены домов двух районов города.
«Конкретные сюжеты пока находятся в стадии обсуждения — планируется, что они будут отражать знаковые страницы городской истории, особенно в год, когда Ельцу присвоен статус города молодежи. Все художественные эскизы будут обязательно согласованы с жителями домов, чьи фасады станут полотнами для художников», — написал Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.
Помимо преобразования городской среды, фестиваль направлен на привлечение в Елец туристов и международного экспертного сообщества. Организаторы открыты для сотрудничества и приглашают всех заинтересованных к участию в этом значимом проекте.
Первое летописное упоминание Ельца относится к 6654 году по принятому в древней Руси византийскому летоисчислению (от сотворения мира). Запись в Никоновской летописи звучит так: «Святослав Ольгович иде в Рязань и во Мценске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Ельце...». По современному летоисчислению это упоминание относится к периоду от 1 марта 1146 года до 29 февраля 1147 года.
