880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов

Предполагается, что монументальные росписи художники нанесут на стены домов двух районов города.

Началась подготовка к масштабному празднованию 880-летия со дня первого летописного упоминания Ельца. Как рассказал глава администрации города Вячеслав Жабин, одним из ключевых мероприятий праздника станет международный фестиваль муралов. Монументальные росписи, которые раскроют культурное наследие Ельца, предполагается нанести на дома в микрорайоне «Александровский» и 7-м микрорайоне.«Конкретные сюжеты пока находятся в стадии обсуждения — планируется, что они будут отражать знаковые страницы городской истории, особенно в год, когда Ельцу присвоен статус города молодежи. Все художественные эскизы будут обязательно согласованы с жителями домов, чьи фасады станут полотнами для художников», — написал Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.Помимо преобразования городской среды, фестиваль направлен на привлечение в Елец туристов и международного экспертного сообщества. Организаторы открыты для сотрудничества и приглашают всех заинтересованных к участию в этом значимом проекте.Первое летописное упоминание Ельца относится к 6654 году по принятому в древней Руси византийскому летоисчислению (от сотворения мира). Запись в Никоновской летописи звучит так: «Святослав Ольгович иде в Рязань и во Мценске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Ельце...». По современному летоисчислению это упоминание относится к периоду от 1 марта 1146 года до 29 февраля 1147 года.