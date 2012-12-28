Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей

Во столько оценили вред, причиненный самовольной добычей подземных вод.

4 марта Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск Центрально-Черноземного межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) о взыскании с ООО «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей за вред, причиненный недрам в результате самовольной добычи подземных вод.«В иске указано, что ООО «Черкизово-Свиноводство» на Кучугуровском месторождении в Воронежской области в 2021-2022 годах добыло подземные воды в отсутствие соответствующей лицензии. В адрес компании была направлена претензия с предложением добровольно возместить причиненный недрам вред, но пришёл ответ о несогласии с требованием», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.