Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей
Во столько оценили вред, причиненный самовольной добычей подземных вод.
«В иске указано, что ООО «Черкизово-Свиноводство» на Кучугуровском месторождении в Воронежской области в 2021-2022 годах добыло подземные воды в отсутствие соответствующей лицензии. В адрес компании была направлена претензия с предложением добровольно возместить причиненный недрам вред, но пришёл ответ о несогласии с требованием», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
