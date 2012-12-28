Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Общество
304
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Сегодня, 19 января, жильцы дома № 12 на улице Горького не смогли выйти на улицу из-за порыва трубы отопления, стала известна судьба поликлиники на Шкатова, и липчане окунулись в прорубь.
Слесари УК «Маяк» не сразу смогли перекрыть стояк с отоплением, так как вентиль находился в подвале, от которого не оказалось ключей. Пришлось срезать замок.
«Теперь и баню не надо ходить, она на дому», — съязвил Карабас-Барабас.
И еще про коммунальные аварии. На проспекте 60-летия СССР, 2а продолжительное время течет вода. В ледяной каше застревают автомобили. «РВК-Липецк» обещает заняться порывом 20 января.
«Сегодня только чуть почистили, три дня так колея см 40-50 была. Там и УАЗ застрянет, ну на полдня хватит. Там вода хорошо бежит — к вечеру опять наморозит см 40», — рассказал подробности 48.
«С июля месяца начиналось маленьким ручейком, но как и в любом колхозе всем по барабану», — добавил Руководитель колхоза.
«На углу улиц Калинина и Октябрьской, возле дома №1 по Октябрьской, много лет назад была водопроводная колонка, РВК ее убрал, воду не перекрыли, вода много лет течет между домами № 1 и 3 по Октябрьской, скользко ужасно, машины юзом, люди падают и ломаются. Писали, звонили в РВК, никакого толку. Кто оплачивает этот поток? Тот кто упал и сломался?» — спросил я.
С 1 апреля жители центра Липецка будут лечиться в «обкомовской» поликлинике, и это не шутка, новость сообщила региональный министр здравоохранения Лидия Самошина.
Сейчас в поликлинику на Ленина, 35 ходят в основном прикрепленные к ней госслужащие, а большая часть жителей Карьера и центральной части города лечиться в ее филиале на улице Шкатова, 1.
Поликлиника на Ленина оснащена куда лучше филиала. По данным GOROD48, к филиалу прикреплены 14,3 тысячи горожан, после того, как его закроют, в поликлинике на Ленина будут обслуживать уже не 9,4 тысячи липчан, а 24,1 тысячи.
Лилия Самошина заверила коллектив поликлиники на Шкатова, что «каждому сотруднику будет обеспечено рабочее место».
Как используют помещение на улице Шкатова, после закрытия поликлиники, пока неизвестно.
Нововведение насторожило читателей GOROD48.
«Вот здорово, еще одну поликлинику закрывают. А на Советской ремонт закончен?», — поёрничала вера.
«Оптимизация продолжается. Чтобы попасть к окулисту в 4 поликлинике, надо ехать в Елецкий, От ЖД вокзала туда ездит только автобус № 347, надо объехать полгорода, чтобы туда добраться, очень удобно для пожилых, особенно в такую погоду, и лёд под ногами. Забота процветает», — пожаловался С.
«Очень радостно за жителей, обслуживающихся в поликлинике на Шкатова, а как же жители других районов, которые месяцами ждут УЗИ или приёма узких специалистов? Может, пойти дальше и прикрепить госслужащих к поликлиникам по месту жительства?», — предложила Гостья.
«Я тоже хожу к платным врачам. Например, нужен мне сегодня гастроэнтеролог, потому как холецистит или панкреатит, а попасть можно только через месяц, или невролог, потому как радикулит, вот и иду к платному. Ибо попасть к бесплатному быстро абсолютно невозможно. И делаю платно и УЗИ, и МРТ и даже анализы», — поделилась опытом другая Гостья.
«Зашибись! Министр — полдня всего. И уже минус поликлиника!», — обалдел комментатор.
«На словах все прекрасно, а на деле увеличатся очереди у кабинетов, и отсутствие записи к врачам. Почему бы не оставить все как есть, первичное звено на Шкатова, а узкие специалисты на Ленина», — предложил Очень жаль.
«В этой поликлинике на Ленина и так была теснотища, не протолкнуться, а теперь и вовсе, да ещё и стоянки нормальной нет, есть платная, которая всегда занята, короче всё во «благо» людей», — написал Александр Н.
«Мы очень рады переходу в поликлинику на улицу Ленина. Она более современная, да и врачей побольше. А на Шкатова давно пора закрыть. Узких специалистов нет. Даже нехватка терапевтов, записаться невозможно», — чуть ли не единственный, кто порадовался нововведению Житель Ленина, 3.
Этой ночью в крещенские проруби окунулись 1 393 жителя Липецкой области. Наш фотокорреспондент снял, как проходили крещенские купания в Липецке.
«Восхищаюсь такими людьми. Всех жителей с праздником Крещения! Здоровья и всяческих благ!» — написал в комментариях к фоторепортажу читатель.
«Обалдеть! Люди, вы молодцы! С Праздником Крещения! Здоровья! Улучшилось настроение от фоток! Русский дух крепок! Наша вера сильна и непоколебима!» — порадовался Гость53.
«Молодцы ребята! Надо иметь силу воли, чтобы окунуться в такой мороз. Не надо судить, да не судимы будете. С праздником! Всем мира и добра! Здоровья крепкого!» — восхитилась Липчанка.
«Для красоток с завязочками по бокам и обнажённой грудью нужно организовать отдельный конкурс «Мисс морж 2026», чтобы не смешивать веру и ЗОЖ. Пригласить фотографов, осветить в печати», — посоветовал Крылов.
Завтра в Липецке потеплеет: по прогнозу синоптиков температура воздуха составит от -6 до -8 градусов.
Берегите себя. В ожоговом центре пациентов с обморожениями только прибавляется. За минувшие выходные в больницу попали пять человек, а после окончания новогодних каникул в области выросла заболеваемость ОРВИ.
1
0
0
0
0
Комментарии