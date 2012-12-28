Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания

Сегодня, 19 января, жильцы дома № 12 на улице Горького не смогли выйти на улицу из-за порыва трубы отопления, стала известна судьба поликлиники на Шкатова, и липчане окунулись в прорубь.