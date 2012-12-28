Липецкая область — на 59 месте в стране по экономической привлекательности

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал новый рейтинг экономической привлекательности российских регионов по результатам первого квартала 2026 года. В этом списке Липецкая область заняла лишь 59 позицию из 76.В целом Липецкая область смогла получить 19,4 балла из 100 возможных. Эксперты университета оценивали экономическую привлекательность регионов по четырем критериям: численности действующих компаний, динамике числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовых доходах населения и их динамике. Оценивались регионы с населением более 500 тысяч человек.Число предприятий Липецкой области оценено в 5 баллов, динамика компаний, активно привлекающих персонал, — в 32 балла. За валовые доходы населения и их динамику наша область получила 3 и 37 баллов соответственно.Самыми экономически привлекательными регионами признаны Москва, Московская и Тюменская области, Татарстан и Марий Эл. В конце списка оказались республики Карелия, Северная Осетия-Алания, Адыгея.