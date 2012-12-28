Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
С 1 июня проезд в Липецке подорожает на четыре рубля
Общество
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
39-летняя липчанка выпала с третьего этажа
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
Под Ельцом утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24
Погода в Липецке
Как действовать, если в день ЕГЭ объявлена воздушная тревога?
Общество
Читать все
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
В области продолжают тащить, все что плохо лежит
Происшествия
Липецкая область — на 59 месте в стране по экономической привлекательности
Общество
За выходные жители Липецкой области отдалим мошенникам 13 миллионов
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
Липчанин задержан по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей
Происшествия
Для туристов заработала «горячая линия»
Общество
Выпавшая с третьего этажа 39-летняя липчанка — в реанимации на ИВЛ
Происшествия
В многоэтажке на улице Звездной тушили пожар
Происшествия
Читать все
Общество
95
30 минут назад
3

Липецкая область — на 59 месте в стране по экономической привлекательности

Регионы страны оценивались по численности действующих компаний, динамике числа компаний, занятых активным привлечением персонала, и валовых доходах населения. 

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал новый рейтинг экономической привлекательности российских регионов по результатам первого квартала 2026 года. В этом списке Липецкая область заняла лишь 59 позицию из 76. 

В целом Липецкая область смогла получить 19,4 балла из 100 возможных. Эксперты университета оценивали экономическую привлекательность регионов по четырем критериям: численности действующих компаний, динамике числа компаний, занятых активным привлечением персонала, валовых доходах населения и их динамике. Оценивались регионы с населением более 500 тысяч человек.

Число предприятий Липецкой области оценено в 5 баллов, динамика компаний, активно привлекающих персонал, — в 32 балла. За валовые доходы населения и их динамику наша область получила 3 и 37 баллов соответственно.

Самыми экономически привлекательными регионами признаны Москва, Московская и Тюменская области, Татарстан и Марий Эл. В конце списка оказались республики Карелия, Северная Осетия-Алания, Адыгея.

экономическая привлекательность регионов
2
0
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вася
8 минут назад
какая промышленннасть,НЛМКпока продавал металллл за бугор.можно вашу продукцию покушать,пощюпать,увидеть,где она, на бумаге.
Ответить
Мухи отдельно
17 минут назад
Пусть предприятия работающие в области платят налоги в местный бютжет как в Татарстане и превлекательность сразу повысится и молодёжь перестанет уезжать из региона.
Ответить
Даа
17 минут назад
а когда-то пели песни, что мы 3-и после москвы и питера
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить