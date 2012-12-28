После завершения каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 78%

На минувшей неделе зарегистрировано 5 986 случаев ОРВИ, в том числе 54 случая гриппа.

С 12 по 18 января заболеваемость ОРВИ в Липецкой области оказалась на 78% выше уровня предыдущей недели. Но это связывают с традиционной низкой обращаемостью к врачам в праздничные дни.По данным Управления Роспотребнадзора, всего на минувшей неделе зарегистрировано 5 986 случаев ОРВИ, в том числе 54 случая гриппа.Показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 21,2%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 67% всех случаев ОРВИ.Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 26 человек, что на 26% ниже уровня предыдущей недели.