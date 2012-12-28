Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
После завершения каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 78%
На минувшей неделе зарегистрировано 5 986 случаев ОРВИ, в том числе 54 случая гриппа.
Показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 21,2%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 67% всех случаев ОРВИ.
Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболели 26 человек, что на 26% ниже уровня предыдущей недели.
