За выходные жители Липецкой области отдалим мошенникам 13 миллионов

В полицию пришёл 21 обманутый.

За минувшие выходные в Липецкой области зарегистрировано 21 заявление о мошенничестве, а общая сумма ущерба составила 13 миллионов рублей.«10 случаев мошенничества зарегистрировано в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В 11 случаях преступления были связаны с банковскими счетами и кражей денег с карт. Актуальны сезонные мошенничества, связанные с бронированием отелей, покупкой путевок и билетов. Также зарегистрированы мошенничества, связанные с оказанием услуг населению: звонившие представляются работниками организаций, производящих замену оборудования, оказывающих услуги связи, предоставляющих медицинские услуги», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.