За пьяное смертельное ДТП — шесть лет колонии-поселения

«В суде доказано, что 26-летний житель Добровского округа — водитель автомобиля «Ниссан Альмера» в состоянии алкогольного опьянения отправился на своей машине за новой порцией спиртных напитков. Сделав покупки, нетрезвый водитель, выезжая на трассу, не уступил дорогу имеющему преимущество автомобилю, в котором ехала семья из четырёх человек. Результатом грубого нарушения ПДД молодым человеком стало столкновение автомобилей, повлекшее смерть 44-летнего главы семьи и причинение тяжкого вреда здоровью его 41-летней жене и 20-летней дочери», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Вину водитель в суде не признал.