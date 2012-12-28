сегодня, 15:45
За пьяное смертельное ДТП — шесть лет колонии-поселения
Вину водитель в суде не признал.
Об этой аварии в селе Гудово мы рассказывали: за 1 час 15 минут до наступления 2025 года на дороге Липецк-Доброе-Чаплыгин столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан Альмера». 44-летний водитель «Лады» от полученных травм умер на месте, трое его пассажиров, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы. Также в больницу с места аварии доставили пассажира «Ниссана».
«В суде доказано, что 26-летний житель Добровского округа — водитель автомобиля «Ниссан Альмера» в состоянии алкогольного опьянения отправился на своей машине за новой порцией спиртных напитков. Сделав покупки, нетрезвый водитель, выезжая на трассу, не уступил дорогу имеющему преимущество автомобилю, в котором ехала семья из четырёх человек. Результатом грубого нарушения ПДД молодым человеком стало столкновение автомобилей, повлекшее смерть 44-летнего главы семьи и причинение тяжкого вреда здоровью его 41-летней жене и 20-летней дочери», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
