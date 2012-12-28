В Липецкой области небольшой снег и до -10

Погода возвращается к климатической норме.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона с центром над Поволжьем, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры составят: 20 и 21 января — 8-9 градусов мороза, что около климатической нормы, 22 января — 12 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -10 до -15, днем — от -5 до -10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью на улице от -10 до -12 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.День 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.