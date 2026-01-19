Три человека пострадали в пожарах на выходных

Пожарные региона 17 раз выезжали на вызовы.

В селе Ленино Липецкого округа 17 января во время пожара пострадал 42-летний мужчина. Здесь вспыхнул гараж, в котором во время пожара взорвался газовый баллон. От взрыва гараж обрушился на стоявший в нем автомобиль «Нива», взрывной волной повреждены семь окон в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В эти же сутки выгорел строительный вагончик на улице Минской в Липецке, а в селе Дубовое Чаплыгинского округа очевидцы успели потушить надворную постройку. Днем в селе Косыревка Липецкого округа огонь повредил в жилом доме биокамин и вещи на полутора квадратных метрах. Вечером в селе Пригородка Усманского района в огне пострадала надворная постройка, в селе Тербуны подобное сооружение сгорело полностью.Мужчины 40-ка и 28-ми лет пострадали во время тушения грузовика «ДАФ» на станции Бабарыкино Становлянского округа 18 января — кабина машины повреждена.В эти сутки горели еще три машины: ночью в селе Спасское Воловского округа сгорела «Лада Гранта», утром на улице Петра Смородина в Липецке сгорел моторный отсек и поврежден салон «Лады Ларгус» и повреждено крыло и дверь рядом стоящего «Митсубиси Паджеро Спорт».Дважды в этот день работали грязинские пожарные: утром на улице Вавилова они тушили полыхающую надворную постройку, а вечером — догорающую баню на улице Сиреневой. Еще одна надворная постройка сгорела утром на улице Коммунистической в Чаплыгине.