Спустя три месяца после выхода из колонии 40-летний мужчина оскорбил двух полицейских и угрожал третьему
Происшествия
На отсидевшего за изнасилование мужчину пожаловались соседи.
Когда в квартиру прибыл участковый, пьяный дебошир в присутствии посторонних обложил полицейского матом. Нецензурная брань прозвучала и в адрес оперуполномоченного.
Мужчину доставили в отделение полиции, где он обрушил свой гнев на конвой. На этот раз одними бранными словами не обошлось — задонец угрожал полицейским в нецензурной форме.
Следствие квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса: по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти» и по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
Вину мужчина не признаёт.
