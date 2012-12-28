Спустя три месяца после выхода из колонии 40-летний мужчина оскорбил двух полицейских и угрожал третьему

На отсидевшего за изнасилование мужчину пожаловались соседи.

В Задонском округе направлено в суд уголовное дело 40-летнего дебошира. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, 1 июля 2024 года дежурную часть на поведение задонца пожаловались соседи: они услышали крики из его квартиры и сообщили, что тот совершает какие-то противоправные действия в отношении своей бывшей жены. Причём за три с лишним месяца до этого — 14 марта 2024 года обвиняемый только вышел из колонии общего режима — его осудили на пять лет за насильственные действия сексуального характера и другие преступления (его судили по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).Когда в квартиру прибыл участковый, пьяный дебошир в присутствии посторонних обложил полицейского матом. Нецензурная брань прозвучала и в адрес оперуполномоченного.Мужчину доставили в отделение полиции, где он обрушил свой гнев на конвой. На этот раз одними бранными словами не обошлось — задонец угрожал полицейским в нецензурной форме.Следствие квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса: по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти» и по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».Вину мужчина не признаёт.