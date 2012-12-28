Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
«В нем не будет сухой статистики. Только актуальные новости, быстрые ответы на ваши вопросы, истории спасения и мужества наших медиков», — сообщает Лилия Самошина.
«Сегодня знаковый день для меня — я назначена министром здравоохранения Липецкой области. Это большая ответственность. Впереди — серьезная работа во благо здоровья жителей региона. Приняла решение создать свой телеграм-канал для оперативного информирования о работе системы здравоохранения. Здесь не будет сухой статистики. Только актуальные новости, быстрые ответы на ваши вопросы, истории спасения и мужества наших медиков. Кроме того, буду делиться полезными советами по профилактике и здоровому образу жизни», — сообщила в своем первом посте Лилия Самошина.
Напомним, что у Анны Марковой, предшественницы Лилии Самошиной, также был свой Telegram-канал. Но когда она оставила должность и возглавила липецкий филиал Российского медицинского университета, публикации в нем прекратились. Анна Маркова остановилась на 1 369 подписчиках. Интересно, сколько их будет у Лилии Самошиной? Сейчас у нее — уже 300 подписчиков.
