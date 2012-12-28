Все новости
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
Общество
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
На улице Филипченко задымилось дерево
Происшествия
Ограбление магазина записали камеры наблюдения
Происшествия
В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову
Общество
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Ельчан предупреждают о работе взрывотехников
Происшествия
Общество
сегодня, 13:33
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал

«В нем не будет сухой статистики. Только актуальные новости, быстрые ответы на ваши вопросы, истории спасения и мужества наших медиков», — сообщает Лилия Самошина.

Лилия Самошина, которая сегодня утверждена в должности министра областной системы здравоохранения, пригласила липчан в свой Telegram-канал:

«Сегодня знаковый день для меня — я назначена министром здравоохранения Липецкой области. Это большая ответственность. Впереди — серьезная работа во благо здоровья жителей региона. Приняла решение создать свой телеграм-канал для оперативного информирования о работе системы здравоохранения. Здесь не будет сухой статистики. Только актуальные новости, быстрые ответы на ваши вопросы, истории спасения и мужества наших медиков. Кроме того, буду делиться полезными советами по профилактике и здоровому образу жизни», — сообщила в своем первом посте Лилия Самошина.

Напомним, что у Анны Марковой, предшественницы Лилии Самошиной, также был свой Telegram-канал. Но когда она оставила должность и возглавила липецкий филиал Российского медицинского университета, публикации в нем прекратились. Анна Маркова остановилась на 1 369 подписчиках. Интересно, сколько их будет у Лилии Самошиной? Сейчас у нее — уже 300 подписчиков. 
кадры
администрация области
Лилия Самошина
Комментарии (18)

Сначала новые
Алоизий
16 минут назад
Вроде бы им МАХ Богом дан, какая Телега?!
Интриги, расследования
19 минут назад
" Только актуальные новости, быстрые ответы на ваши вопросы, истории спасения и мужества наших медиков», — сообщает Лилия Самошина. " - Давайте уже истории, заждались и истомились по ним. Типа как программа Каневского - "Следствие вели " ?
Правда
20 минут назад
Ну теперь может наведёт порядок в Сселковской поликлинике ВОП.Поставят забор,огородят территорию,чтобы летом наркоманы не сидели на ступеньках,а то школьницы всё лето там зависали.Может бурьян кругом поликлиники наконец то скосят.Позор бывшим министрам,только хапали,работы ноль.
Вячеслав
20 минут назад
Почему канал в Телеграмм а не Max? Как то не патриотично!
Естественно
40 минут назад
Подписчиков будет больше чем у Марковой. Это же очевидно
Липчанин
45 минут назад
Очень хорошо
...
47 минут назад
У Марковой -1369 подписчиков."....сколько будет их у Лилии Самошиной?". Ответ - Смотря сколько она будет работать на этой должности. Очень часто меняются министры в здравоохранении области.
делом надо заниматься
51 минуту назад
а не каналы создавать
это
44 минуты назад
надо целый день сидеть, чтоб всем ответит, кошмар. Как надоели эти смартфонные соцсети.
Когда
58 минут назад
Будет работать поликлиника первая?
А интересно,
58 минут назад
почему чиновник не завёл канал в Мах? Всех в него загоняют, министр в стороне.
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
