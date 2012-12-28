Все новости
Общество
350
19 минут назад

Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.

Сегодня нового регионального министра здравоохранения представят коллегам.

Как стало известно GOROD48, сегодня и.о. министра здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина избавится от приставки перед должности: ее официально представят коллегам как полноценного руководителя ведомства.

Липецкий минздрав Лилия Самошина возглавила 17 ноября прошлого года после того, как предыдущий руководитель ведомства Анна Маркова перешла на работу в липецкий филиал Российского университета медицины.

Лилия Самошина родилась в 1987 году. В 2011 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. И. Бурденко. Свою карьеру начала врачом-неврологом в Добринской центральной районной больницы. В 2018 году выросла до заместителя главврача, а в 2020-м возглавила это учреждение. В ноябре 2023 года Самошину назначили заместителем начальника областного управления здравоохранения. Ровно год назад, в начале 2025-го, она получила статус заместителя министра.

фото: правительство Липецкой области 

кадры
правительство области
25
0
10
0
0
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
