Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
350
19 минут назад
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Сегодня нового регионального министра здравоохранения представят коллегам.
Липецкий минздрав Лилия Самошина возглавила 17 ноября прошлого года после того, как предыдущий руководитель ведомства Анна Маркова перешла на работу в липецкий филиал Российского университета медицины.
Лилия Самошина родилась в 1987 году. В 2011 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. И. Бурденко. Свою карьеру начала врачом-неврологом в Добринской центральной районной больницы. В 2018 году выросла до заместителя главврача, а в 2020-м возглавила это учреждение. В ноябре 2023 года Самошину назначили заместителем начальника областного управления здравоохранения. Ровно год назад, в начале 2025-го, она получила статус заместителя министра.
фото: правительство Липецкой области
25
0
10
0
0