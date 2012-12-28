Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Пожар произошел в частном секторе на улице Богатырской.
Машина выгорела полностью. Одна из версий происшествия — короткое замыкание.
