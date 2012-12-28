На Соколе сгорел «Фольксваген»

Пожар произошел в частном секторе на улице Богатырской.

Сегодня у дома №7 по улице Богатырской в Липецке сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат». По сообщениям очевидцев, пожар на Соколе вспыхнул в 11:24.Машина выгорела полностью. Одна из версий происшествия — короткое замыкание.