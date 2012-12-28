Кражу женской сумки со скамейки записала камера наблюдения

52-летнего ранее судимого ельчанина подозревают в краже сумки, 25 апреля оставленной 25-летней девушкой ненадолго на скамейке в центре города без присмотра. Происшествие записала камера наблюдения.«Мужчина обратил внимание на оставленную на лавочке дамскую сумочку. Воспользовавшись тем, что владелицы рядом нет, он ее похитил. Подозреваемый забрал из сумки 4500 рублей и две бутылки алкоголя. Сумку он выбросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».