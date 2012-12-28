Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
В Радужном стреляют, жители поселка просто так не оставят выходки «нелюдя с ружьём»
В селе под Липецком гигантской переполох.
Из сообщений чата следует, что по поселку передвигается мужчина с ружьём. Якобы на окраине села он браконьерским способом застрелил косулю, при этом пальба то затихала, то разгоралась в нескольких местах. Мужчину сопровождает охотничья такса рыжего окраса.
В чате утверждается, что косулю убили прямо перед забором частного дома.
«Если этот нелюдь есть в чате, знайте, я это так не оставлю», — пишет одна из жительниц Радужного.
Судя по сообщениям, уже несколько местных жителей позвонили в полицию.
