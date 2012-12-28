Все новости
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
В Радужном стреляют, Татьяна просто так не оставит выходки «нелюдя с ружьём»
Происшествия
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
Происшествия
1091
49 минут назад
3

В Радужном стреляют, жители поселка просто так не оставят выходки «нелюдя с ружьём»

В селе под Липецком гигантской переполох.

Жители посёлка Радужный, что в районе Ссёлок, слышат выстрели среди белого дня. Поселковый чат бурлит, жители посёлка обмениваются тревожными сообщениями и призывами быстрее обращаться в полицию.

Из сообщений чата следует, что по поселку передвигается мужчина с ружьём. Якобы на окраине села он браконьерским способом застрелил косулю, при этом пальба то затихала, то разгоралась в нескольких местах. Мужчину сопровождает охотничья такса рыжего окраса.

В чате утверждается, что косулю убили прямо перед забором частного дома.

«Если этот нелюдь есть в чате, знайте, я это так не оставлю», — пишет одна из жительниц Радужного.

Судя по сообщениям, уже несколько местных жителей позвонили в полицию.
Стрельба
1
0
4
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Глеб Жеглов
4 минуты назад
Закрыли двери и пишут в чате какие они грозные.
Ответить
Житель
14 минут назад
Колхозник разбушевался. Поймают и отправят в военкомат. Его навыки могут пригодится.
Ответить
Да уж
44 минуты назад
Там всегда голодные охотились.
Ответить
