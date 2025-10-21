Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
31 минуту назад
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Реконструкция теплосетей запомнилась неприятным инцидентом.
«Движение для транспорта на этом участке полностью открыто», — сообщили перед Новым годом энергетики.
В этом году на Московской прошла масштабная реконструкция тепловых сетей. Работы по обновлению инфраструктуры района продолжатся и в следующем году.
А уже завершившаяся реконструкция была омрачена одним неприятным инцидентом: вечером 20 октября напротив Юго-Западной котельной в раскопку теплосетей въехал автомобиль Росгвардии. Патрульная «Лада Гранта» упала с пятиметровой высоты.
Автомобиль быстро достали из котлована. Но сотрудникам Росгвардии все же потребовалась медицинская помощь.
