Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Общество
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Ночью в Липецке горела баня
Происшествия
Воздушная опасность миновала
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Общество
211
31 минуту назад
1

На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто

Реконструкция теплосетей запомнилась неприятным инцидентом.

Подрядчик липецкого филиала АО «РИР Энерго» — компания «Теплосфера» завершила укладку асфальта на улице Московской возле Юго-Западной котельной.

«Движение для транспорта на этом участке полностью открыто», — сообщили перед Новым годом энергетики.

В этом году на Московской прошла масштабная реконструкция тепловых сетей. Работы по обновлению инфраструктуры района продолжатся и в следующем году.

А уже завершившаяся реконструкция была омрачена одним неприятным инцидентом: вечером 20 октября напротив Юго-Западной котельной в раскопку теплосетей въехал автомобиль Росгвардии. Патрульная «Лада Гранта» упала с пятиметровой высоты. 

IMG_5730.webp

IMG_4336.JPG+2025-10-21-11.26.04.jpg

Автомобиль быстро достали из котлована. Но сотрудникам Росгвардии все же потребовалась медицинская помощь. 

IMG_4337.JPG+2025-10-21-11.26.04.jpg

ЖКХ
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гав
19 минут назад
Что с давлением воды в центре города?
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить