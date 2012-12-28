Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
В Грязях двух подростков осудили за серию краж
Добычей стали мопед, два сотовых телефона, деньги и товары из «Пятерочки».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, юноши вместе украли мопед за 43 тысячи рублей, а также два сотовых телефона и деньги на общую сумму 54 000 рублей. Кроме того, один из подростков украл товары из «Пятерочки».
Суд не нашёл оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими сторонами — парни выслушали приговор за кражи, в качестве наказания им были назначены обязательные работы.
