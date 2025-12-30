Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Общество
55
7 минут назад
Автоинспекторы «разрулили» пробку в центре Липецка
Движение на площади Победы замерло в заторах еще до обеда.
Буквально за 10-15 минут затор, который возник на площади еще до обеда, рассосался.
