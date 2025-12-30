Все новости
Общество
55
7 минут назад

Автоинспекторы «разрулили» пробку в центре Липецка

Движение на площади Победы замерло в заторах еще до обеда.

Традиционную предновогоднюю пробку на площади Победы в Липецке разрулили несколько автоинспекторов. 

photo_2025-12-30_14-03-56.jpg+2025-12-30-14.13.05.jpg

Буквально за 10-15 минут затор, который возник на площади еще до обеда, рассосался.

photo_2025-12-30_14-03-52.jpg+2025-12-30-14.13.05.jpg

photo_2025-12-30_14-03-46.jpg+2025-12-30-14.13.05.jpg

photo_2025-12-30_14-03-41.jpg+2025-12-30-14.13.05.jpg
пробка
затор
