Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
сегодня, 11:15
Липецк встал в предновогодних пробках
Сейчас движение затруднено на площади Победы подъездах к ней со стороны проспекта Победы, улиц Советской, Неделина, Терешковой. Также пробка на улицах Горького и Механизаторов. Затруднено движение на Товарном проезде.
Комментарии (2)