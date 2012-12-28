Липецк встал в предновогодних пробках

В вашем браузере отключен JavaScript

Липецк уже встал в предновогодних пробках. Хотя 30 декабря — полноценный рабочий день. Он даже не сокращён на час! Но судя по всему, липчане уже поехали поздравлять коллег и партнёров или закупаться продуктами к новогоднему столу.Сейчас движение затруднено на площади Победы подъездах к ней со стороны проспекта Победы, улиц Советской, Неделина, Терешковой. Также пробка на улицах Горького и Механизаторов. Затруднено движение на Товарном проезде.