«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»: в Липецке попариться можно по цене от 450 рублей

В большинстве общественных бань завтра мужской день.
Сейчас все общественные бани Липецка — частные, и тарифы на посещение везде разные. Четыре городских бани, ранее входившие в состав ликвидированного МУП «Банно-прачечного хозяйства», попали в концессии: три из них уже капитально отремонтированы за счет малого бизнеса и работают — в Сырском Руднике, на Соколе и в поселке 10 Шахта. В баню на улице Ударников концессионер вложил 11,6 миллиона рублей и обязан вернуть ее городу в сентябре 2034 года. В 2042 году городу вернут бани на улице 40 лет Октября (в ее реконструкцию вложены 21,2 миллиона рублей) и на улице Маршала Рыбалко (ее капремонт обошелся бизнесу в 7,8 миллиона). А вот концессия на баню на улице Неделина забуксовала.
GOROD48 сегодня обзвонил несколько частных общественных бань и приценился специально для наших читателей. Оказалось в праздничные дни все они подняли цены: на 50 — 300 рублей. Попариться можно от 1500 рублей за четыре часа, до 450 — 500 рублей за два часа. Завтра бани работают с 10:00 до 20:00, с 11:00 до 18:00, и с 10:00 до 22:00.
— 31 декабря людей всегда очень много! В баню липчане ходят с самого раннего возраста — у нас посетители от двух лет и до пенсионного возраста. Но среднестатистический клиент — это всё же мужчина 40-50 лет, — рассказали GOROD48 в бане на улице 3-го Сентября.
В бане на улице Ивана Франко говорят, что в последний день года основные посетители — мужчины:
— В последний день года в баню обычно приходят мужчины компаниями — пока жены режут салаты, они устраивают такие небольшие корпоративы в лучших традициях советского фильма.
В общественной бане на улице Ударников завтра также ждут только мужчин. Засидеться допоздна в ней не получится: сеансы «строго два часа» — повторили нам аж несколько раз сотрудники бани.
Общественная баня на улице Теперика завтра тоже объявила мужской день.
— 31 декабря очень многие засиживаются в бане до последнего — до 22:00. Наши сотрудники тоже стараются создавать новогоднее настроение — наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку, — рассказали в этой бане.
