Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Что вы загадаете под бой курантов?
Говорит Липецк
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»: в Липецке попариться можно по цене от 450 рублей
Общество
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
На Соколе погасли светофоры
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
Общество
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
Общество
156
28 минут назад
2

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»: в Липецке попариться можно по цене от 450 рублей

В большинстве общественных бань завтра мужской день. 

Встретить новый год в точности по цитате из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция» хотят достаточно много липчан. Старшее поколение подражает Жене Лукашину, молодое уверено в кармическом смысле похода в баню перед Новым годом: нужно смыть накопленный негатив и начать новый год с чистого листа. Поэтому общественные бани города завтра ждут наплыва клиентов.

Сейчас все общественные бани Липецка — частные, и тарифы на посещение везде разные. Четыре городских бани, ранее входившие в состав ликвидированного МУП «Банно-прачечного хозяйства», попали в концессии: три из них уже капитально отремонтированы за счет малого бизнеса и работают — в Сырском Руднике, на Соколе и в поселке 10 Шахта. В баню на улице Ударников концессионер вложил 11,6 миллиона рублей и обязан вернуть ее городу в сентябре 2034 года. В 2042 году городу вернут бани на улице 40 лет Октября (в ее реконструкцию вложены 21,2 миллиона рублей) и на улице Маршала Рыбалко (ее капремонт обошелся бизнесу в 7,8 миллиона). А вот концессия на баню на улице Неделина забуксовала.

GOROD48 сегодня обзвонил несколько частных общественных бань и приценился специально для наших читателей. Оказалось в праздничные дни все они подняли цены: на 50 — 300 рублей. Попариться можно от 1500 рублей за четыре часа, до 450 — 500 рублей за два часа. Завтра бани работают с 10:00 до 20:00, с 11:00 до 18:00, и с 10:00 до 22:00.

— 31 декабря людей всегда очень много! В баню липчане ходят с самого раннего возраста — у нас посетители от двух лет и до пенсионного возраста. Но среднестатистический клиент — это всё же мужчина 40-50 лет, — рассказали GOROD48 в бане на улице 3-го Сентября.

В бане на улице Ивана Франко говорят, что в последний день года основные посетители — мужчины:

— В последний день года в баню обычно приходят мужчины компаниями — пока жены режут салаты, они устраивают такие небольшие корпоративы в лучших традициях советского фильма.

В общественной бане на улице Ударников завтра также ждут только мужчин. Засидеться допоздна в ней не получится: сеансы «строго два часа» — повторили нам аж несколько раз сотрудники бани.

Общественная баня на улице Теперика завтра тоже объявила мужской день.

— 31 декабря очень многие засиживаются в бане до последнего — до 22:00. Наши сотрудники тоже стараются создавать новогоднее настроение — наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку, — рассказали в этой бане.
Новый год
баня
3

Комментарии (2)

Глебов Виталий
17 минут назад
На Сырском Руднике баня – просто отменная! С 10-ой шахты ездим в нее очень нравится.
Липчанин
20 минут назад
Я ниразу небыл в бане ,но кочегарить я люблю , люблю разжигать огонь и смотреть на него ,бросать туда дровишки и это мне доставляет большое удовольствие
