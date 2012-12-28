«Запал работать на службе государевой не пропал, а, скорее, только укрепился»

Председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков не скрывает эмоций, когда речь идет о судьбах людей, но предельно точен в экономических оценках. Он уверен: чтобы выстоять в новой реальности, нужны не только «дорожные карты» для промышленности, но и гибкость в ответ на новые вызовы. В этом интервью — откровенный разговор о региональном бюджете, социальной ответственности власти, утренних и вечерних тренировках, о будущем Ельца и о том, почему важно не потерять себя, находясь на публичной должности.

— Спасибо.— Тема кандидатской достаточно практична: литий-ионные системы накопления энергии, модернизация промышленных предприятий. У работы есть потенциал для реальной экономики. Она представляет собой достаточно универсальную методику оценки потребности в модернизации ключевых подсистем промышленного предприятия вне зависимости от его отраслевой принадлежности. То есть это история не только про батареи и аккумуляторы. Этот инструментарий подходит для целого ряда отраслей после определенной подстройки, адаптации. Мы выработали подход к оценке подсистем промышленного предприятия, который дает руководителю понимание слепых зон, пробелов, над которыми нужно работать. Я не люблю это выражение, но оно есть в моей кандидатской — «дорожная карта». Наша работа — это пошаговая карта модернизации любого предприятия.— Думал, не буду скрывать. Но четыре года плотной работы над кандидатской… Хочется немножко от этой академической среды передохнуть, ведь она очень сложная, специфическая.— Ну, я бы не стал говорить прямо о стагнации экономики в целом. Да, наполняемость бюджета, как регионального, так и федерального, становится более сложной. Это видно хотя бы по изменению структуры наполняемости бюджета. Если до этого у нас налог на прибыль был главным лидером пополнения областного бюджета, то сейчас это уже НДФЛ. Теперь он дает региональному бюджету больше трети доходов. И это общий по стране тренд. Постепенно снижаются запасы прочности, которые были у промпредприятий по эффективности, рентабельности, прибыли, которые позволяли им на протяжении вот этих сложных санкционных лет показывать хорошие результаты. Но в целом экономика хоть и осложнённая, но стабильная. Так что я бы не говорил, что у нас начнётся процесс схлопывания предприятий.В реальном секторе экономики есть определенные сложности из-за дефицита кадров. Не только у нас, но и во всей стране. В регионе рекордно низкая безработица, порядка 2%, но это уже не повод для гордости, как ни странно, потому что с точки зрения макроэкономики занятость выше 95% — это состояние полной занятости. При очень низкой безработице в экономике не происходит перетекания кадров туда, где есть в этом необходимость. Поэтому мы видим борьбу за кадры, переманивание специалистов туда, где платят больше. Это хорошо для рынка труда, потому что предприятиям приходится между собой соревноваться, бодаться, поднимать зарплаты, НДФЛ растёт, но предприятия теряют в эффективности. Это тревожный сигнал. Поэтому да, жить как раньше, уже не получится. Сейчас нужно переосмысливать подходы к бизнесу, становиться более гибким с точки зрения логистики, закупок, организационных процессов, чтобы оставаться на плаву.— (смеется) Да.— Уже много лет в декабре различные институты определяют «слово года». Да, «тревожность» выбрало одно из издательств, за него проголосовало 36% респондентов. А вот Институт русского языка имени Пушкина, например, таким словом-2025 объявил «Победу». Так что вариантов «слова года» много. Теперь к тому, что делают власти, чтобы вселить в людей уверенность в завтрашнем дне.Правительство региона и областной Совет сохраняют социальную ориентированность бюджета. Порядка 70% его расходов идут на самые широкие меры социальной поддержки. Это и зарплаты бюджетников, которые всё-таки удается индексировать, и затраты на здравоохранение и образование. Несмотря на то, что исполнение доходной части бюджета стало более сложным, в регионе не отменили ни одной меры соцподдержки. А это очень важный индикатор финансовой устойчивости области.Во главе угла сейчас — поддержка участников СВО и их семей. Мы регулярно, каждую сессию, либо принимаем новую меру поддержки, либо расширяем перечень уже имеющихся мер. Их на сегодняшний день в регионе действует порядка 50.Мы не забываем и о многодетных семьях. Демографический вопрос очень сложный. Мировая практика показывает, что внедрение денежных мер поддержки если и ведет к увеличению коэффициента рождаемости, то достаточно краткосрочному. Поэтому важно понимание того, что то, что мы принимаем и утверждаем сейчас, может и должно дать результат только через годы.В Липецкой области один из самых больших в Центральном федеральном округе спектр поддержки многодетных и молодых семей — больше двадцати мер. Сейчас, в конце года, облсовет принял закон, направленный на поддержку молодых семей, не имеющих своего жилья. Он предполагает значительное увеличение компенсации аренды съемного жилья: молодым родителям при рождении первого ребенка и до его трёхлетия будут возмещать 50% цены аренды, до 15 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей, до исполнения младшему 3 лет, — компенсировать 75%, до 20 тысяч рублей. Это даст возможность молодым семьям обзавестись, домом, где они будут растить своих ребятишек.— Вызовом, безусловно, стало. Ведь быть председателем областного Совета — это очень серьезная работа по взаимодействию с депутатским корпусом, правоохранителями, органами исполнительной власти, представлению интересов жителей. Это ответственность за всю нормотворческую, законодательную базу, которая принимается в субъекте. Но, знаете, честно, я не скрываю, что у меня было какое-то внутреннее предчувствие, причем с 15, наверное, лет, что рано или поздно я окажусь на госслужбе (смеется). А если серьезно, то в моей семье всегда прививалось служение Отечеству.— Ну, слушайте, я всё ещё здесь (смеется). Меня не съели. А состав аппарата значительно обновился. Вот и делайте выводы. Я искренне говорю, что мне довелось работать с суперработоспособным коллективом, который на 100% заточен на решение задач, традиционных для парламента. У меня никогда, подчеркиваю, никогда не болела голова насчет того, вовремя ли мы соберём комиссию, комитет или сессию, сможем ли мы соблюсти все регламентные процедуры, вовремя ли мы что-то опубликуем, правильно ли будет сформулирована повестка и написан закон. Всё в этом плане делается безукоризненно. За что большое спасибо моим предшественникам, которые с аппаратом выстраивали этот процесс.Но коллегам было не совсем просто адаптироваться к тому, что я привнес в облсовет, — к проектной работе. Пришлось пойти через чье-то внутреннее сопротивление новому, и не потому, что кто-то препятствовал чему-то благому, а просто из-за свойственной людям привычки с опаской принимать что-то новое. Зато сейчас мы реализуем два проекта в помощь фронту, проект по правой грамотности, парламентские чтения, организуем Форумы молодёжи ЦФО и военных волонтёров. Работа в парламенте кипит — и законотворческая и проектная.— Смешанная система — это очень хорошая история, потому что она позволяет соблюсти баланс интересов. И с точки зрения того, что партийная принадлежность может дать кандидатам в депутаты определенное количество мандатов, позволить представлять интересы тех, кто поддерживает ту или иную идеологию. С другой стороны, у избирателей есть возможность проголосовать на одномандатных округах за личность, а не за партию. Безусловно, где-то рейтинг партии подтягивает личность, где-то личность подтягивает рейтинг партии.Поэтому смешанная система выборов имеет больше плюсов, на мой взгляд, чем минусов. Разница взглядов, концептуальных подходов к той или иной ситуации в целом толкает систему вперед, к развитию, чтобы не было замыленности, застоя. В облсовете выстроены сегодня рабочие отношения между фракциями— Мне кажется нестыдным быть эмоциональным. Не знаю, можно ли это назвать слабостью. Страшно потерять себя. Страшно потерять себя таким, какой ты на самом деле есть, допустить какое-то неосознанное слияние тебя настоящего и тебя как публичного человека с набором социально ожидаемых действий или слов. Вот это страшно: перестать быть собой, действовать так, как от тебя этого ждут, а не так, как ты бы сам хотел поступить. Честно скажу, я много рефлексирую, копаюсь в себе, стараюсь общаться с теми людьми, которые знают меня давно, чтобы понять, не стал ли я идти куда-то не туда, не начал ли меняться не в лучшую сторону. Не так страшно проявлять эмоции, глубоко сопереживать кому-то. Страшно превратиться в черствого, бездушного человека.— У меня есть ряд вещей, которые меня наполняют. Это, во-первых, спорт. В спорте я отдыхаю, отключаюсь от каких-то рабочих вопросов. Во-вторых, чтение книг.— «Интервью с самим собой» Марии Макарушкиной. И параллельно еще мемуары выдающегося дипломата Евгения Максимовича Примакова о Ближнем Востоке. Очень интересно разобраться в исторических предпосылках всего, что там сейчас происходит.— Да, это правда. А летом и в пять часов утра могу пойти на тренировку. Особенно с утра мне нравится проехаться на велосипеде. Бывает, кручу педали с пяти до семи утра.— Да, мы провели хороший триатлонный сезон. У нашей команды были три больших старта: в Петербурге, Липецке и Сочи. Все эти соревнования были «половинками» полной «железной» дистанции. Моя история — это 90-километровки на велосипеде на каждом этапе. Наша команда «Энергия» — не от названия завода, а от слова «энергичность» — была всякий раз в середняках по итогам. Мне кажется, это неплохой результат с учетом того, что народ там реально впахивает. А мои личные результаты тяготеют ближе к первым 30% велосипедистов.— Потому что очень важно понимать, чем новое поколение дышит. У нас же как? Вне зависимости от того, какого человек поколения, 50-х годов, как мой дед, 70-х, как мой отец или 90-х, как я, принято говорить, что молодежь уже не та: непрактичная или, наоборот, меркантильная, непатриотичная, неспортивная. Но когда с молодежью общаешься, понимаешь, что это совсем не так. Я вижу, что школьники понимают важность всего сегодня происходящего, и мне это кажется очень важным. Я от ребят заряжаюсь, например, энергией. А сам действую как хэдхантер: присматриваю молодежь со свежими идеями и взглядами, зову к нам на практику, на работу. Из таких неравнодушных и целеустремленных формируется наш Молодежный парламент. Приезжающим к нам студентам из МГИМО, из Высшей Школы Экономики нравится, в какую среду они попадают. А мы их подключаем к решению все более серьезных задач. Нам важно и своих ребят растить, и молодые академические умы из ведущих вузов собирать в Липецкой области.— Всем сопричастным к этому проекту предстоит провести серьезную работу, создать глубокий стратегический документ с анализом всего, что мы знаем о Ельце и что хотим получить в итоге, вплоть до понимания самых узких мест и всех возможных точек роста.Очень хочется, чтобы этот документ был живым. Я это везде говорю: нам не нужны золотые горы в этом мастер-плане. Нам не нужен Дубай на месте города с 800-летней историей. Если Ельцу нарисуют киноконцертный зал размером со стадион «Уэмбли», то все, конечно, с этим согласятся, но возникает вопрос: где деньги, Зин? Поэтому да, второй «Уэмбли» можно, но зачем? На какие деньги это потом содержать?Нам нужен документ, который позволит потенциальным инвесторам посмотреть на город с точки зрения развития его потенциала, а он у Ельца как и у не менее исторического Суздаля, очень большой. Только Суздаль — это городок с исторической застройкой, в нём почти нет хрущевок и современных многоэтажек. Он весь такой красивый, маленький, Елец — другой, со смешанной застройкой, с очень красивыми пешеходными улицами в центре, контрастирующими со спальными кварталами. В Ельце есть с чем работать.Хочется значительно увеличить турпоток. Сейчас это миллион человек в год. Это транзитные туристы, те, кто ненадолго заезжает в Елец. Наша задача в ближайшие семь-десять лет сделать так, чтобы время пребывания гостей в Ельце увеличилось до нескольких дней. Мы рассматриваем город как некие туристические ворота в Липецкую область. Крайне выгодно расположенному у трассы «Дон» городу нужны гостиницы, музеи, рестораны, кафе, чтобы людям было где остановиться, где поесть, а потом поехать по так называемому усадебному кольцу, увидеть ту же Кудыкину гору.— Уверен, что да. Ведь госслужба позволяет влиять на большее количество процессов. Меня мотивирует продолжать работать на поприще госслужбы возможность менять родной регион к лучшему. Да, промышленность — это важно и интересно. Промышленность — это основной драйвер развития экономики. Поэтому надеюсь, что промышленник во мне не умрет никогда. Но запал работать на службе государевой не пропал, а за эти пять лет, скорее, только укрепился.