Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году

В городе полным ходом идут утренники, а на улицах ловят бродячих собак.

Лишь к концу декабря погода в Липецке начала напоминать зимнюю: сегодня температура составит от -3 до -5 градусов, будет облачно, пройдёт снег.









Отключение света





- с 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Цементник».













В Ссёлках погрузятся во мрак улицы Гагарина, Космонавтов, Краеведческая, Ленина, Лесная, Набережная, Пушкина, Советская; в селе Ситовка – улица Скороходова.

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная. 2) вновь приглашает на гуляние возле ёлки и праздничный спектакль ««Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (6+).









АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, вход слева от касс) тоже ждёт юных зрителей на представлении «Два Деда Мороза – одно новогоднее чудо» (6+).









В 15:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт заседание клуба «Resolutions for 2026» (16+).









Мэрия Липецка отчиталась, что с 18 декабря в городе прошли два рейда, в ходе которых удалось поймать 20 бродячих собак. Животных ловили на улицах 50 лет НЛМК, Багатырской, Звёздной, Славянова, проезде Осеннем, а также на территориях садоводческих товариществ «Металлург-3», «Дачный-3» и на станция Казинка.









Липецкие мужчины чаще всего будут дарить на Новый год своим «вторым половинкам» драгоценности или часы – 9% опрошенных, деньги – 7%, путешествия либо букет – по 4%.













По прогнозу агентства по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, темпы роста зарплат во многих отраслях снизятся. По прогнозу аналитиков, в IT-сфере доходы вырастут не более, чем на 8-10%.





Сильнее бюудут расти зарплаты у специалистов, которых не хватает. Так, у врачей прогнозируют увеличение на 10-12%. Дефицит врачей в частных клиниках усилится в связи с тем, что выпускники медвузов с 2026 года обязаны отрабатывать не менее 3 лет в учреждениях системы ОМС. Это нововведение также окажет влияние на динамику зарплат в коммерческой медицине и, соответственно, стоимость услуг.









- ул.1 Мая;- ул. 300-летия флота России;- ул. Адмирала Апраксина;- ул. Баумана;- ул. Береговая, 370;- ул. Вольная, 13, 15;- ул. В.Скороходова, 19;- ул. Грибная, 4, 44;- ул. Грушевая, 19;- ул. Ивовая, 2, 20;- ул. Кирова;- ул. Комарова;- ул. Новая,33, 38;- ул. Лозовая, 5, 9, 12;- ул. Лучистая, 15, 40;- ул. Новотепличная, 38, 40, 49б, 49в, 50, 53;- ул. Одесская;- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;- ул. Провинциальная;- ул. Просторная, 2, 12;- ул. Раздольная, 34;- Родниковая:- ул. Ситовская;- ул. Совхозная, 128а, 132;- ул. Станционная;- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;- ул. Утренняя, 1;- ул. Учительская;- ул. Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18;- ул. Цемзаводская, 3, 4;- ул. Черешневая, 8;- ул. Ягодная, 12, 38;- ул. Ясная, 11;- пл. Героев;- Садоводчество «Дачный-1»;- Садоводчество «Дачный-2»;- Садоводчество «Дачный-3»;¬- Садоводчество «Металлург-2», 243, 302;- Садоводчество «Металлург-1»;- Садоводчество «Металлург-3»;- Садоводчество «Монтажник»;- Садоводчество «Липецкстрой»;- Садоводчество «Речное»;¬- Садоводчество «Сокол-1», 446;¬- Садоводчество «Сокол-2»;¬¬- Садоводчество «Сокол-3»;- Садоводчество «Ферросплавщик»;Передвигаться по городу в понедельник всегда непросто, но палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые предупредят о заторе и подскажут маршрут для объезда.Сегодня начало в 11:00, 13:30.Приключения двух братьев-волшебников – величественного Большого Дед Мороз, чей посох излучает северное сияние, и озорного Маленького Дедушки, хранящего в сердце все детские мечты. Постановка Театра Маленьких Марионеток. Малыши поучаствуют в весёлых играх и конкурсах, а также познакомятся со сказочным волшебством.Представления в 15:00 и в 17:00.Участники подведут итоги 2025 года, обсудят свои достижения и failures (неудачи, англ.). Поговорят о том, что советуют астрологи на 2026 год и поставим цели.Вход свободный.Сообщить о безнадзорных животных могут липчане в ЕДС по телефону 8 800-450-48-48.Женщины в качестве подарка для своих благоверных чаще всего называют одежду и аксессуары – 8%, а также организацию новогоднего застолья – ¬5%. По 4% дам будут дарить деньги или мужской парфюм.Агентство прочит рост доходов водителей грузовиков на 7-9%; у ИТР – на 9-12%, у рабочих – на 7-10%. Опытных специалистов по-прежнему мало, именно поэтому работодатели говорят о кадровом голоде на рынке труда рабочих специальностей при том, что формально количество резюме за год выросло. Значительная часть роста резюме происходит не за счет безработных, а за счет трудоустроенных, но «мобильных» работников, циркулирующих между предприятиями в поисках даже незначительной финансовой прибавки в 5—10 тысяч рублей. Это создает иллюзию доступности кадров, но не решает проблему качественного, стабильного найма