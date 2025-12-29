Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
сегодня, 07:00
В городе полным ходом идут утренники, а на улицах ловят бродячих собак.
Лишь к концу декабря погода в Липецке начала напоминать зимнюю: сегодня температура составит от -3 до -5 градусов, будет облачно, пройдёт снег.
Отключение света
- с 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 300-летия флота России;
- ул. Адмирала Апраксина;
- ул. Баумана;
- ул. Береговая, 370;
- ул. Вольная, 13, 15;
- ул. В.Скороходова, 19;
- ул. Грибная, 4, 44;
- ул. Грушевая, 19;
- ул. Ивовая, 2, 20;
- ул. Кирова;
- ул. Комарова;
- ул. Новая,33, 38;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12;
- ул. Лучистая, 15, 40;
- ул. Новотепличная, 38, 40, 49б, 49в, 50, 53;
- ул. Одесская;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Провинциальная;
- ул. Просторная, 2, 12;
- ул. Раздольная, 34;
- Родниковая:
- ул. Ситовская;
- ул. Совхозная, 128а, 132;
- ул. Станционная;
- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Утренняя, 1;
- ул. Учительская;
- ул. Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18;
- ул. Цемзаводская, 3, 4;
- ул. Черешневая, 8;
- ул. Ягодная, 12, 38;
- ул. Ясная, 11;
- пл. Героев;
- Садоводчество «Дачный-1»;
- Садоводчество «Дачный-2»;
- Садоводчество «Дачный-3»;
¬- Садоводчество «Металлург-2», 243, 302;
- Садоводчество «Металлург-1»;
- Садоводчество «Металлург-3»;
- Садоводчество «Монтажник»;
- Садоводчество «Липецкстрой»;
- Садоводчество «Речное»;
¬- Садоводчество «Сокол-1», 446;
¬- Садоводчество «Сокол-2»;
¬¬- Садоводчество «Сокол-3»;
- Садоводчество «Ферросплавщик»;
- Садоводчество «Цементник».
В Ссёлках погрузятся во мрак улицы Гагарина, Космонавтов, Краеведческая, Ленина, Лесная, Набережная, Пушкина, Советская; в селе Ситовка – улица Скороходова.
Пробки
Передвигаться по городу в понедельник всегда непросто, но палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые предупредят о заторе и подскажут маршрут для объезда.
Утренник
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная. 2) вновь приглашает на гуляние возле ёлки и праздничный спектакль ««Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (6+).
Сегодня начало в 11:00, 13:30.
Малышник
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, вход слева от касс) тоже ждёт юных зрителей на представлении «Два Деда Мороза – одно новогоднее чудо» (6+).
Приключения двух братьев-волшебников – величественного Большого Дед Мороз, чей посох излучает северное сияние, и озорного Маленького Дедушки, хранящего в сердце все детские мечты. Постановка Театра Маленьких Марионеток. Малыши поучаствуют в весёлых играх и конкурсах, а также познакомятся со сказочным волшебством.
Представления в 15:00 и в 17:00.
.
Клуб астрологов
В 15:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт заседание клуба «Resolutions for 2026» (16+).
Участники подведут итоги 2025 года, обсудят свои достижения и failures (неудачи, англ.). Поговорят о том, что советуют астрологи на 2026 год и поставим цели.
Вход свободный.
Отлов собак
Мэрия Липецка отчиталась, что с 18 декабря в городе прошли два рейда, в ходе которых удалось поймать 20 бродячих собак. Животных ловили на улицах 50 лет НЛМК, Багатырской, Звёздной, Славянова, проезде Осеннем, а также на территориях садоводческих товариществ «Металлург-3», «Дачный-3» и на станция Казинка.
Сообщить о безнадзорных животных могут липчане в ЕДС по телефону 8 800-450-48-48.
Подарки
Липецкие мужчины чаще всего будут дарить на Новый год своим «вторым половинкам» драгоценности или часы – 9% опрошенных, деньги – 7%, путешествия либо букет – по 4%.
Зарплаты в 2026 году
По прогнозу агентства по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, темпы роста зарплат во многих отраслях снизятся. По прогнозу аналитиков, в IT-сфере доходы вырастут не более, чем на 8-10%.
Сильнее бюудут расти зарплаты у специалистов, которых не хватает. Так, у врачей прогнозируют увеличение на 10-12%. Дефицит врачей в частных клиниках усилится в связи с тем, что выпускники медвузов с 2026 года обязаны отрабатывать не менее 3 лет в учреждениях системы ОМС. Это нововведение также окажет влияние на динамику зарплат в коммерческой медицине и, соответственно, стоимость услуг.
Агентство прочит рост доходов водителей грузовиков на 7-9%; у ИТР – на 9-12%, у рабочих – на 7-10%. Опытных специалистов по-прежнему мало, именно поэтому работодатели говорят о кадровом голоде на рынке труда рабочих специальностей при том, что формально количество резюме за год выросло. Значительная часть роста резюме происходит не за счет безработных, а за счет трудоустроенных, но «мобильных» работников, циркулирующих между предприятиями в поисках даже незначительной финансовой прибавки в 5—10 тысяч рублей. Это создает иллюзию доступности кадров, но не решает проблему качественного, стабильного найма
Дорогие липчане! Вот мы и дождались последнего тяжелого понедельника в уходящем году.
