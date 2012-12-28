Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
Происшествия
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
Читать все
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Экономика
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
В Становом простятся с 28-летний участником СВО
Общество
Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы
Общество
Читать все
Общество
158
21 минуту назад

В Становом простятся с 28-летний участником СВО

Боец погиб 18 декабря.

Как сообщили в администрации Становлянского округа, 29 декабря на кладбище в районном центре запланированы похороны 28-летнего Романа Малютина, погибшего в зоне проведения СВО.

«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — говорится в сообщении администрации округа.

Фото: vk.com/stanovoe_adm
СВО
похороны
0
4
0
1
0
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить