Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
158
21 минуту назад
В Становом простятся с 28-летний участником СВО
Боец погиб 18 декабря.
«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — говорится в сообщении администрации округа.
Фото: vk.com/stanovoe_adm
0
4
0
1
0