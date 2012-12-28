С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей

Потребитель долгое время не передавал показания счетчика.

Елецкий городской суд по иску ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» взыскал с потребителя более 90 000 рублей задолженности за потребленный газ.ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» просило взыскать задолженность по оплате за потребленный газ на общую сумму свыше 86 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины. И этот иск удовлетворён — теперь ельчанин должен выплатить сумму неосновательного обогащения и судебные расходы — всего более 90 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин долго не передавал показания счетчика, поэтому его заблокировали, а дальнейшие начисления производились по нормативам потребления. Затем счетчик заменили на новый.Долг ельчанина на момент замены счетчика составляла около 87 тысяч рублей. Сейчас начисления производятся по показаниям нового прибора.