С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей
Потребитель долгое время не передавал показания счетчика.
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» просило взыскать задолженность по оплате за потребленный газ на общую сумму свыше 86 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины. И этот иск удовлетворён — теперь ельчанин должен выплатить сумму неосновательного обогащения и судебные расходы — всего более 90 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин долго не передавал показания счетчика, поэтому его заблокировали, а дальнейшие начисления производились по нормативам потребления. Затем счетчик заменили на новый.
Долг ельчанина на момент замены счетчика составляла около 87 тысяч рублей. Сейчас начисления производятся по показаниям нового прибора.
