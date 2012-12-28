Все новости
Общество
415
сегодня, 13:36
2

С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей

Потребитель долгое время не передавал показания счетчика.

Елецкий городской суд по иску ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» взыскал с потребителя более 90 000 рублей задолженности за потребленный газ.

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» просило взыскать задолженность по оплате за потребленный газ на общую сумму свыше 86 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины. И этот иск удовлетворён — теперь ельчанин должен выплатить сумму неосновательного обогащения и судебные расходы — всего более 90 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин долго не передавал показания счетчика, поэтому его заблокировали, а дальнейшие начисления производились по нормативам потребления. Затем счетчик заменили на новый.

Долг ельчанина на момент замены счетчика составляла около 87 тысяч рублей. Сейчас начисления производятся по показаниям нового прибора.
Комментарии (2)

Сначала новые
Савелий
40 минут назад
Ельчанину совет: найти грамотного адвоката и оспорить долг по нормативу. Это реально.
Ответить
Швондер
сегодня, 14:13
От газа, по причине его непомерно высокой цены, люди уже отказываются...
Ответить
