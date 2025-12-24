По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
300
сегодня, 12:29
1
Два газовых баллона вынесли пожарные из горящей квартиры в Лебедяни
Квартира полностью выгорела.
Вечером в Липецке на улице Гидромеханизации выгорела надворная постройка. В Грязях на улице Партизанской горел частный дом, этот пожар в отличии от происшествия на улице Осипенко обошелся без жертв и пострадавших, но огонь повредил отделку дома на 20 квадратных метрах.
В Ельце на улице Свердлова в пожаре оказалась повреждена отделка и имущество жилого дома на одном квадратном метре.
0
3
1
1
1
Комментарии (1)