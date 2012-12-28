После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
23 минуты назад
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Горела квартира на восьмом этаже, а погибших нашли на девятом.
Ещё одна 88-летняя женщина — она также не из сгоревшей квартиры — была госпитализирована.
Комментарии (1)