Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: электронный след привел в Амурскую область
21-летний парень получил доступ к аккаунту ельчанина. Кредиты он переводил на криптокошелек.
«Подозреваемый незаконно получил доступ к личному кабинету ельчанина на портале «Госуслуги». От имени потерпевшего он стал оформлять заявки на займы в различных микрофинансовых организациях. После одобрения кредитов переводил деньги на свой крипто-кошелёк», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Таким образом парень сумел получить 21 тысячу рублей. 16 тысяч рублей, по независящим от подозреваемого причинам, он похитить не смог.
Действия амурчанина квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Покушение на мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
