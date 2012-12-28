80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе

Следком начал доследственную проверку.

18 декабря в Добринском округе на реке Пловутка (Плаутка) пропал рыбак, при этом его снасти остались на льду. Позже тело рыбака нашли в реке. Выяснилось, что это 80-летний житель деревни Фёдоровка.— По предварительной информации, он утонул, — рассказали GOROD48 в региональном Следкоме.Обстоятельства гибели рыбака выясняет Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.