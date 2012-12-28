«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе
Следком начал доследственную проверку.
— По предварительной информации, он утонул, — рассказали GOROD48 в региональном Следкоме.
Обстоятельства гибели рыбака выясняет Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.
