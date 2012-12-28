Трое подростков в Грязях украли мопед

Следствие завершило расследование в отношении троих несовершеннолетних жителей Грязей. Им предъявлено обвинение по статье о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Как установило следствие, вечером 3 сентября один из подростков, 16-летний парень, заметил припаркованный мопед и решил его похитить, чтобы разобрать на детали. Для этого он привлёк к реализации плана двух своих друзей, которым на тот момент было 15 и 16 лет.Ночью 4 сентября на улице Правды они похитили этот мопед. Подростки перевезли его в гараж родственницы одного из участников и приступили к его разборке. Полиции удалось изъять похищенное имущество в частично разобранном состоянии.Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.Утверждённое прокуратурой обвинительное заключение уже направлено в суд.Подсудимым грозит наказание по соответствующей статье УК РФ, вплоть до пяти лет лишения свободы.