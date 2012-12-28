Все новости
Происшествия
222
сегодня, 09:03
2

Трое подростков в Грязях украли мопед

Следствие завершило расследование в отношении троих несовершеннолетних жителей Грязей. Им предъявлено обвинение по статье о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Как установило следствие, вечером 3 сентября один из подростков, 16-летний парень, заметил припаркованный мопед и решил его похитить, чтобы разобрать на детали. Для этого он привлёк к реализации плана двух своих друзей, которым на тот момент было 15 и 16 лет.

Ночью 4 сентября на улице Правды они похитили этот мопед.  Подростки перевезли его в гараж родственницы одного из участников и приступили к его разборке. Полиции удалось изъять похищенное имущество в частично разобранном состоянии.

Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Утверждённое прокуратурой обвинительное заключение уже направлено в суд.

Подсудимым грозит наказание по соответствующей статье УК РФ, вплоть до пяти лет лишения свободы.
кража
мопед
0
1
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Разве
55 минут назад
Стоит этот драндулет пятен на всю жизнь? Прежде чем сделать что то,надо подумать что раз..
Ответить
Нынешние
44 минуты назад
Подростки и в природе не знают о такой вещи как думать
Ответить
