Происшествия
сегодня, 09:03
Трое подростков в Грязях украли мопед
Следствие завершило расследование в отношении троих несовершеннолетних жителей Грязей. Им предъявлено обвинение по статье о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.
Ночью 4 сентября на улице Правды они похитили этот мопед. Подростки перевезли его в гараж родственницы одного из участников и приступили к его разборке. Полиции удалось изъять похищенное имущество в частично разобранном состоянии.
Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.
Утверждённое прокуратурой обвинительное заключение уже направлено в суд.
Подсудимым грозит наказание по соответствующей статье УК РФ, вплоть до пяти лет лишения свободы.
