ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

ЦБ России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Отмечается, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.