В России
84
сегодня, 14:57

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

ЦБ России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Отмечается, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых, — говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, — отмечается в сообщении.

В октябре — ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4,6%.

По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, а устойчивый показатель в 4% будет достигнут во втором полугодии 2026 года.

Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем регулятор несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В прошлом месяце ЦБ РФ снизил ставку до 16,5%.
ключевая ставка
экономика
Комментарии

