В России
84
сегодня, 14:57
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
ЦБ России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Отмечается, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.
Уточняется, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, — отмечается в сообщении.
В октябре — ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4,6%.
По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, а устойчивый показатель в 4% будет достигнут во втором полугодии 2026 года.
Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем регулятор несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В прошлом месяце ЦБ РФ снизил ставку до 16,5%.
