В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол

Подведены итоги спортивного года.

В правительстве Липецкой области подвели итоги спортивного 2025 года и наградили лучших спортсменов, тренеров, паралимпийцев и молодёжь.Этот год запомнился многими спортивными событиями: среди них «Ночной партизанский забег», «Оранжевый мяч», «Тербунский рубеж», «Mad Max», «Игры ГТО Липецкой области», «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113», Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок губернатора», фестиваль единоборств.— Липецкий спорт развивается, и подтверждение этому — впервые в истории Липецкая область вошла в топ регионов по развитию спорта. Это неслучайно. Это труд сидящих в зале и большая работа по вводу новых объектов и федеральных стандартов, это новые соревнования: мультиспортивная, адаптивная, семейные лиги. В этом году наши спортсмены завоевали больше трёх тысяч медалей! И каждый год мы увеличиваем эту цифру. Растёт и количество липчан, которые входят в сборные команды России. Да, мы имеем трудности и сложности — на следующий год мы сократили финансирование двух профессиональных команд, в которых не было липчан. Это основополагающий принцип нашей стратегии: там, где есть липчане, массовый и детский спорт, мы продолжим поддержку и будем её наращивать. Мы приняли решение сосредоточиться на развитии массового спорта и уже видим — это правильно, потому что мы в топе, мы первые, растёт качество и количество спортивных объектов, давненько такого у нас не было! Я горжусь спортивной инфраструктурой, и нашему с вами труду и вашим результатам дана серьёзная оценка, — обратился к спортивному сообществу губернатор Игорь Артамонов.В этом году в церемонии награждения появилось много новых номинаций: лучший спортивный судья, спортивная школа, спортивный объект, организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, спортивный врач, спортивный комментатор. Также чествовали активных участников родительских комитетов спортивных школ — и дело отнюдь не в сборе средств «на нужды группы».37-летний Станислав Фролов — отец восьмилетнего футболиста, занимающегося в детском футбольном клубе «Лебедянь». Мальчик пришёл в футбол четыре года назад, и вскоре его отец — активный участник родительского комитета — организовал «Лебедянскую футбольную лигу», в которой теперь совершенно бесплатно участвуют команды со всей области. Благодаря этому Лебедянь стала «футбольной столицей» в масштабах региона — только в этом году в городе провели шесть соревнований, и каждый раз в них участвовали по шесть команд!Елена Пересыпкина — координатор команды по специальному хоккею «Снежные барсы». Это адаптивная хоккейная команда, в которой уже пять лет играют ребята с аутизмом и другими интеллектуальными и ментальными нарушениями. Инициатором открытия таких команд является Федерация адаптивного хоккея — по всей стране созданы 54 команды по специальному хоккею. Из федерации поступил спортинвентарь для первых десяти спортсменов. А дальше к поддержке команды подключился регион в лице министерства спорта. Буквально на днях хоккеисты вернулись с крупных соревнований в Москве — турнира Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Осенью ребята были в Саранске. Весной липчане приняли участие в международном фестивале адаптивного хоккея. А летом сами принимали гостей из Москвы, Пензы и Мичуринска на «Кубке равных». Из ближайших планов — поездка на соревнования в Нижний Новгород. А ещё ежемесячно проходят большие семейные матчи.— Родители — главная движущая сила нашей команды, — отметила Елена Пересыпкина.Сейчас липецкие особенные спортсмены тренируются в ледовом дворце в Хрущёвке. 14-летний сын Елены — вратарь этой команды. По словам матери, за время увлечения сына хоккеем и она, и ещё 39 семей юных хоккеистов увидели заметные улучшения в их здоровье и результат, который дают занятия.Ещё одна награждённая — 25-летняя София Кузнецова. Хрупкая девушка — серебряный призёр чемпионата России по пауэрлифтингу, что дало ей право войти в сборную страны по этому виду спорта. В этом году она также завоевала бронзовую медаль на чемпионате и первенстве Азии по пауэрлифтингу в Стамбуле. В весовой категории до 47 килограммов София показала суммарный результат в 357,5 килограмма.В профессиональном спорте София Кузнецова почти 10 лет. Сейчас она тренируется под руководством тренера Андрея Аксёнова — президента региональной Федерации пауэрлифтинга Липецкой области.— Спорт — это дисциплина: хочешь-не хочешь — надо заниматься! И рассчитывать нужно только на себя: первое время меня вообще никто не поддерживал. А сейчас для меня большая честь представлять наш город и нашу страну! — отметила София Кузнецова.А ещё София Кузнецова — крановщица с пятилетним стажем. Девушка призналась: сразу после награждения ей нужно спешить на ночную смену в Липецкую трубную компанию «Свободный сокол». Но физическая сила и на работе ей тоже требуется!Уходящий год оказался очень урожайным для спортсменов нашего региона: они завоевали около 200 медалей на международных соревнованиях и более 2000 — на всероссийских. Организаторы церемонии признались: выбрать сотню лучших из лучших оказалось непростой задачей. К тому же некоторые выдающиеся тренеры и спортсмены сами не смогли посетить мероприятие из-за соревнований и сборов — например, по этой причине в зале не было тренера по плаванию на открытой воде Лидии Власевской.