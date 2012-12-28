Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
А двоих обманули при покупке товаров в интернете.
28-летняя липчанка хотела купить в интернете детскую коляску и перевела продавцу 12 000 рублей. Товар она так и не получила.
А 66-летний житель Измалково покупал газосиликатные блоки и лишился 23 000 рублей.
Издание «Ведомости» сообщает, что мошенники также стали использовать для обмана новость о гонконгском гриппе: жертвам звонят якобы из поликлиник и просят прийти на прием или сдать анализы для профилактики вируса. Если человек отказывается — его начинают пугать. А чтобы записаться к врачу, нужно занять электронную очередь и продиктовать код из SMS. А дальше как всегда — взлом «Госуслуг» и звонки от «Банка России», «МВД» или «Росфинмониторинга». Но в Липецкой области мошенничеств по такой схеме пока не зарегистрировано.
