40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей

А двоих обманули при покупке товаров в интернете.

16 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 40-летняя липчанка, которая с августа по декабрь пыталась получить дополнительный заработок, переводя деньги через брокерское приложение. Но, как оказалось, деньги ушли мошенникам. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина лишилась 1 355 000 рублей.28-летняя липчанка хотела купить в интернете детскую коляску и перевела продавцу 12 000 рублей. Товар она так и не получила.А 66-летний житель Измалково покупал газосиликатные блоки и лишился 23 000 рублей.Издание «Ведомости» сообщает, что мошенники также стали использовать для обмана новость о гонконгском гриппе: жертвам звонят якобы из поликлиник и просят прийти на прием или сдать анализы для профилактики вируса. Если человек отказывается — его начинают пугать. А чтобы записаться к врачу, нужно занять электронную очередь и продиктовать код из SMS. А дальше как всегда — взлом «Госуслуг» и звонки от «Банка России», «МВД» или «Росфинмониторинга». Но в Липецкой области мошенничеств по такой схеме пока не зарегистрировано.