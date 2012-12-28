Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Для выяснения отношений отец и сын забежали в дом соседей.
Двое обвиняемых и трое потерпевших — соседи. Их ссора началась из-за сливной ямы — она была общей и когда пришла пора её чистить и платить ассенизаторам, соседи так и не смогли полюбовно решить, кому вызывать специализированную машину и тратить деньги.
«По данным следствия, ещё 9 декабря 2023 года вечером обвиняемые подошли к дому соседей в Плехановском лесничестве Ленинского лесхоза и, не имея законных оснований для нахождения в доме, без согласия и против воли хозяев, для выяснения с ними отношений открыли входную дверь, с силой дернув за ручку, и забежали внутрь, нарушив конституционное право на неприкосновенность жилища, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь отцу и сыну грозит до трёх месяцев ареста.
