Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом

Для выяснения отношений отец и сын забежали в дом соседей.

Грязинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении двух мужчин — отца и сына, обвиняемых в нарушении неприкосновенности жилища (по части первой статьи 139 УК РФ ).Двое обвиняемых и трое потерпевших — соседи. Их ссора началась из-за сливной ямы — она была общей и когда пришла пора её чистить и платить ассенизаторам, соседи так и не смогли полюбовно решить, кому вызывать специализированную машину и тратить деньги.«По данным следствия, ещё 9 декабря 2023 года вечером обвиняемые подошли к дому соседей в Плехановском лесничестве Ленинского лесхоза и, не имея законных оснований для нахождения в доме, без согласия и против воли хозяев, для выяснения с ними отношений открыли входную дверь, с силой дернув за ручку, и забежали внутрь, нарушив конституционное право на неприкосновенность жилища, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Теперь отцу и сыну грозит до трёх месяцев ареста.