От клещей в Липецкой области пострадали уже 308 человек

В числе покусанных 119 детей.

По состоянию на 22 апреля с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 308 человек, из них 119 детей (на детей приходится 38,6% всех случаев).

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории для исследования клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 13,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,8%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,5%.

Присасывание клещей в 68,2% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков (68,2%). Также клещи нападали на людей на природе (13,6%), на кладбищах (6,2%), в парках (3,6%), в садоводческих товариществах (2,9%) и прочих местах (4,9%).

Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
