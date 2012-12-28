Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году

Липчан ждут конкурс по благоустройству, литературная викторина и отключение воды на десятках улиц.

Днём в Липецке от -4 до -6 градусов и без существенных осадков.









- пер. Театральный.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Матырское водохранилище.









В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) начнётся семинар «Основы жизнестойкости предпринимателя» (18+).





В 18:30 во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) в первенстве НМХЛ молодёжный «Липецк» примет «Прогресс» из Глазова (6+).









Липецкая команда вчера в очередной раз доказала, что может «слить» любую игру. Липчане вели в счёте – 4:0, а потом… умудрились проиграть в серии булллитов – 4:5… А вдруг сегодня повезёт? Такое с нашими ледовыми рыцарями случается нечасто, серия поражений достигла уже 11 матчей, но вдруг?





Нарядный Липецк

До 14 января 2026 года липчане могут выбрать самые благоустроенные территории города. Заявки принимают по электронной почте kolesnikovana@lipetskcity.ru . Выдвинуть тот или иной объект могут как юридические, так и частные лица.









60% липчан в опросе SuperJob заявили, что ждет от 2026 года повышения зарплаты. Это главный приоритет для всех, независимо от пола. На втором месте карьерный рост – 36% и стабильность – 30%. 23% липчан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства.













Продвижение по службе наиболее важно для молодежи до 35 лет – 49%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность – 26%). Новых задач чаще ждут работники старше 45 лет – 28%, чем молодежь до 35 лет – 10%. Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность и увеличение зарплаты.

Согласно исследованиям «Россгосстраха», искусственные ёлки в России уже обходят по популярности натуральные. Искусственную ёлку выбирают 63% опрошенных, срубленную в лесу – 37%.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 3 Сентября;- ул. 6-й Гвардейской Дивизии;- ул. 30 лет ВЛКСМ;- ул. В. Бачурина;- ул. В. Огнева;- ул. Гагарина, 108, 110, 145;- ул. Водопьянова, 41;- ул. Волгоградская;- ул. Герцена;- ул. Жуковского;- ул. Зеленая;- ул. Ибаррури;- ул. Ильича;- ул. Краснозаводская;- ул. Краснознаменная;- ул. Коммунистическая;- ул. Кондарева;- ул. К.Шаталовой;- ул. Ленинградская;- ул. Молодежная;- ул. Никитина;- ул. О. Кошевого;- ул. Смургиса, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11;- ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24;- ул. Флерова;- ул. Чехова;- ул. Юбилейная;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевсого, Л.Шевцовой, Матросова, Новосёлов, Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Степной, Студенческой, С.Тюленина, Тургенева, Цимлянской, Чехова, переулков Бородинского, Брянского, Витебского, Данковского, Ильича, Лесного, Лесного 2-го, Линейного, Львовского, Моторного, Моторного 2-го, Паркового, Садового, Садового 2-го, Соснового, Театрального, Театрального 2-го, Хвойного, Черниговского, проезда Ильича.- ул. 3-е Сентября, 4, 6;- ул. 78 квадрат, 3;- ул. Бородинская;- ул. Ильича, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11;- ул. Карбышева, 95.Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.Спикером выступит верифицированный лектор Российского общества «Знание», участник Всероссийских проектов и руководитель регионального просветительского проекта «Проявление» Ольга Митрошина. Он расскажет про навыки, которыми должен владеть каждый предприниматель и руководитель, чтобы повысить личную и командную эффективность.Участие бесплатное.В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а)любители умных игр могут поучаствовать в викторине «Литературный калейдоскоп»Блеснуть эрудицией и сравнить свои знания с другими участниками.В числе номинаций «Лучшая благоустроенная территория хозяйствующего субъекта»; «Лучшая благоустроенная территория дошкольной образовательной организации»; «Лучшая благоустроенная территория организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства»; «Лучшая благоустроенная территория учреждения физкультуры и спорта» и т.д.Половина опрошенных предпочитают средний размер ели, 19% — маленькие в горшке, а 7% — огромные елки «до потолка».38% опрошенных предпочитают размещать подарки под елкой, еще 26% прячут их в другом месте в доме, 23% держат их при себе до момента вручения, а 13% — дарят заранее.