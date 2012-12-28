Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Липчан ждут конкурс по благоустройству, литературная викторина и отключение воды на десятках улиц.
Днём в Липецке от -4 до -6 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 3 Сентября;
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии;
- ул. 30 лет ВЛКСМ;
- ул. В. Бачурина;
- ул. В. Огнева;
- ул. Гагарина, 108, 110, 145;
- ул. Водопьянова, 41;
- ул. Волгоградская;
- ул. Герцена;
- ул. Жуковского;
- ул. Зеленая;
- ул. Ибаррури;
- ул. Ильича;
- ул. Краснозаводская;
- ул. Краснознаменная;
- ул. Коммунистическая;
- ул. Кондарева;
- ул. К.Шаталовой;
- ул. Ленинградская;
- ул. Молодежная;
- ул. Никитина;
- ул. О. Кошевого;
- ул. Смургиса, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24;
- ул. Флерова;
- ул. Чехова;
- ул. Юбилейная;
- пер. Театральный.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевсого, Л.Шевцовой, Матросова, Новосёлов, Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Степной, Студенческой, С.Тюленина, Тургенева, Цимлянской, Чехова, переулков Бородинского, Брянского, Витебского, Данковского, Ильича, Лесного, Лесного 2-го, Линейного, Львовского, Моторного, Моторного 2-го, Паркового, Садового, Садового 2-го, Соснового, Театрального, Театрального 2-го, Хвойного, Черниговского, проезда Ильича.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 78 квадрат, 3;
- ул. Бородинская;
- ул. Ильича, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11;
- ул. Карбышева, 95.
- Матырское водохранилище.
Пробки
Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Заняться бизнесом и не сойти с ума
В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) начнётся семинар «Основы жизнестойкости предпринимателя» (18+).
Участие бесплатное.
Викторина
В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а)любители умных игр могут поучаствовать в викторине «Литературный калейдоскоп» (12+).
Блеснуть эрудицией и сравнить свои знания с другими участниками.
Команда, которая может проиграть в любой ситуации
В 18:30 во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) в первенстве НМХЛ молодёжный «Липецк» примет «Прогресс» из Глазова (6+).
Липецкая команда вчера в очередной раз доказала, что может «слить» любую игру. Липчане вели в счёте – 4:0, а потом… умудрились проиграть в серии булллитов – 4:5… А вдруг сегодня повезёт? Такое с нашими ледовыми рыцарями случается нечасто, серия поражений достигла уже 11 матчей, но вдруг?
Нарядный Липецк
До 14 января 2026 года липчане могут выбрать самые благоустроенные территории города. Заявки принимают по электронной почте kolesnikovana@lipetskcity.ru. Выдвинуть тот или иной объект могут как юридические, так и частные лица.
В числе номинаций «Лучшая благоустроенная территория хозяйствующего субъекта»; «Лучшая благоустроенная территория дошкольной образовательной организации»; «Лучшая благоустроенная территория организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства»; «Лучшая благоустроенная территория учреждения физкультуры и спорта» и т.д.
Что год грядущий нам….
60% липчан в опросе SuperJob заявили, что ждет от 2026 года повышения зарплаты. Это главный приоритет для всех, независимо от пола. На втором месте карьерный рост – 36% и стабильность – 30%. 23% липчан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства.
Продвижение по службе наиболее важно для молодежи до 35 лет – 49%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность – 26%). Новых задач чаще ждут работники старше 45 лет – 28%, чем молодежь до 35 лет – 10%. Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность и увеличение зарплаты.
Скоро в Липецке откроются ёлочные базары, но…
Согласно исследованиям «Россгосстраха», искусственные ёлки в России уже обходят по популярности натуральные. Искусственную ёлку выбирают 63% опрошенных, срубленную в лесу – 37%.
38% опрошенных предпочитают размещать подарки под елкой, еще 26% прячут их в другом месте в доме, 23% держат их при себе до момента вручения, а 13% — дарят заранее.
