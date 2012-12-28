Все новости
Поваленную ветром ёлку уже поставили на место
Общество
Липчане начали присматриваться к красной икре
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Происшествия
Немало надо потрудиться, чтоб хорошенько отдохнуть
Неделя 48
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Жёлтый уровень в Липецкой области
Происшествия
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Желтый уровень держался до 6 утра
Происшествия
Общество
66
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году

Липчан ждут конкурс по благоустройству, литературная викторина и отключение воды на десятках улиц.

Мороз и солнце

Днём в Липецке от -4 до -6 градусов и без существенных осадков.

IMG_8594.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 3 Сентября;
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии;
- ул. 30 лет ВЛКСМ;
- ул. В. Бачурина;
- ул. В. Огнева;
- ул. Гагарина, 108, 110, 145;
- ул. Водопьянова, 41;
- ул. Волгоградская;
- ул. Герцена;
- ул. Жуковского;
- ул. Зеленая;
- ул. Ибаррури;
- ул. Ильича;
- ул. Краснозаводская;
- ул. Краснознаменная;
- ул. Коммунистическая;
- ул. Кондарева;
- ул. К.Шаталовой;
- ул. Ленинградская;
- ул. Молодежная;
- ул. Никитина;
- ул. О. Кошевого;
- ул. Смургиса, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24;
- ул. Флерова;
- ул. Чехова;
- ул. Юбилейная;
- пер. Театральный.

hk5mz26183llr0l27chs341f83yav1kj.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бехтеева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красина, Краснодонской, Лазо, Лобачевсого, Л.Шевцовой, Матросова, Новосёлов, Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Седова, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Степной, Студенческой, С.Тюленина, Тургенева, Цимлянской, Чехова, переулков Бородинского, Брянского, Витебского, Данковского, Ильича, Лесного, Лесного 2-го, Линейного, Львовского, Моторного, Моторного 2-го, Паркового, Садового, Садового 2-го, Соснового, Театрального, Театрального 2-го, Хвойного, Черниговского, проезда Ильича.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 3-е Сентября, 4, 6;
- ул. 78 квадрат, 3;
- ул. Бородинская;
- ул. Ильича, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11;
- ул. Карбышева, 95.
- Матырское водохранилище.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Палочкой-выручалочкой при поездках могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Заняться бизнесом и не сойти с ума

В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) начнётся семинар «Основы жизнестойкости предпринимателя» (18+).

Спикером выступит верифицированный лектор Российского общества «Знание», участник Всероссийских проектов и руководитель регионального просветительского проекта «Проявление» Ольга Митрошина. Он расскажет про навыки, которыми должен владеть каждый предприниматель и руководитель, чтобы повысить личную и командную эффективность.

Участие бесплатное.

Викторина

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а)любители умных игр могут поучаствовать в викторине «Литературный калейдоскоп» (12+).

Блеснуть эрудицией и сравнить свои знания с другими участниками.

Команда, которая может проиграть в любой ситуации

В 18:30 во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) в первенстве НМХЛ молодёжный «Липецк» примет «Прогресс» из Глазова (6+).

й21.jpg

Липецкая команда вчера в очередной раз доказала, что может «слить» любую игру. Липчане вели в счёте – 4:0, а потом… умудрились проиграть в серии булллитов – 4:5… А вдруг сегодня повезёт? Такое с нашими ледовыми рыцарями случается нечасто, серия поражений достигла уже 11 матчей, но вдруг?

Нарядный Липецк

До 14 января 2026 года липчане могут выбрать самые благоустроенные территории города. Заявки принимают по электронной почте kolesnikovana@lipetskcity.ru. Выдвинуть тот или иной объект могут как юридические, так и частные лица.

DSC0346512.jpg

В числе номинаций «Лучшая благоустроенная территория хозяйствующего субъекта»; «Лучшая благоустроенная территория дошкольной образовательной организации»; «Лучшая благоустроенная территория организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства»; «Лучшая благоустроенная территория учреждения физкультуры и спорта» и т.д.

Что год грядущий нам….

60% липчан в опросе SuperJob заявили, что ждет от 2026 года повышения зарплаты. Это главный приоритет для всех, независимо от пола. На втором месте карьерный рост – 36% и стабильность – 30%. 23% липчан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Продвижение по службе наиболее важно для молодежи до 35 лет – 49%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность – 26%). Новых задач чаще ждут работники старше 45 лет – 28%, чем молодежь до 35 лет – 10%. Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность и увеличение зарплаты.

Скоро в Липецке откроются ёлочные базары, но…

Согласно исследованиям «Россгосстраха», искусственные ёлки в России уже обходят по популярности натуральные. Искусственную ёлку выбирают 63% опрошенных, срубленную в лесу – 37%.

a3a246586b9b097350d2e058229517e7.jpg

Половина опрошенных предпочитают средний размер ели, 19% — маленькие в горшке, а 7% — огромные елки «до потолка».
38% опрошенных предпочитают размещать подарки под елкой, еще 26% прячут их в другом месте в доме, 23% держат их при себе до момента вручения, а 13% — дарят заранее.

Дорогие липчане! В наше время самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
