Спорт
74
23 минуты назад
1

Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл

Серия буллитов и вовсе превратилась в вакханалию промахов.

11-е подряд поражение МХК «Липецк» вышло эпическим. Видимо, команда Дмитрия Евстигнеева уже в начале второго периода посчитала, что всего добилась в матче с глазовским «Прогрессом», за что наступила неминуемая и болезненная расплата.

Соперники барражируют на самой грани зоны плей-офф, в Липецк они приехали, набрав всего на 2 очка больше липчан – кого обыгрывать дома, если не соседей по таблице?

Всё у «Липецка» поначалу складывалось хорошо: Глеб Верещагин открыл счёт на 5-й минуте, затем Динислам Кунафин на 13-й и Артём Худин на 19-й серьёзно упрочили преимущество хозяев. А Илья Заречнев на 24-й минуте сделал счёт и вовсе близкин к разгрому – 4:0. Все шайбы липчане забросили в равных составах.

Однако уверенность быстро переросла в самоуверенность, а «Прогресс» бился до конца. Еще во втором периоде Лев Аристов (26-я), Марк Марчинский (27-я), Владимир Савин (33-я, большинство) сократили разрыв – 4:3. На 50-й минуте Филипп Зарипов сделал то, во что по ходу игры уже мало кто верил – сравнял счет, 4:4.

А что «Липецк»? Красноречивая статистика 3-го периода: по количеству бросков наша команда заметно превзошла хозяев – 30-19, но по числу бросков в створ ворот впереди оказался... «Прогресс» - 15:12. Т.е. у гостей почти все попытки заставляли вступать в игру нашего вратаря Кирилла Акатова, а липецкие бомбардиры чаще всего направляли шайбу куда угодно, только не в цель...

Овертайм ничего не дал, в серии «буллитов» команды долго не могли «родить» заброшенную шайбу. В итоге липчане так и не пробили Матвея Князева… с семи попыток. А бросавший седьмым у «Прогресса» Филиппов принёс победу своей команде – 4:1, 1:0 булл.

Напоминаем, что в последний раз «Липецк» выигрывал в октябре. Далее Евстигнеев и Ко если и набирали очки, то только утешительные – за проигрыши в овертайме или по буллитам. Грустно…
Хоккей
МХК «Липецк»
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ничего страшного
7 минут назад
Бывает. Это спорт.
Ответить
