Общество
195
50 минут назад
2

В районе Тракторного – большое отключение холодной воды

Кроме Тракторного 15 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды частично останутся районы 21, МЖК, часть района ж/д вокзала, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 по улице Смургиса, № 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10б, 10а, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова, №№ 108, 110, 145 по улице Гагарина, на улицах Краснозаводской, Краснознаменной, Коммунистической, Бачурина, Шаталовой, Молодежной, Кондарева, 6-й Гвардейской Дивизии, Вилли Огнева, Юбилейной, Ибаррури, Жуковского, 3 Сентября, Чехова, Никитина, 30 лет ВЛКСМ, Флерова, Герцена, Ленинградской, Волгоградской, Ильича, Зеленой, Кошевого, в переулке Театральном.

В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Лазо, Седова, Станиславского, Донской, Волгоградской, 2-ой Воронежской, Воронежской, Красина, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Песчаной, Дачной, Профсоюзной, Ильича, Ватутина, Зеленой, Спортивной, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, проезда Ильича, переулков Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного, Соснового, Линейного, Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.

15 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича, № 3 по улице 78-й квадрат, № 95 по улице Карбышева, обесточат улицу Бородинскую, Матырское водохранилище.
Отключение воды
0
0
1
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЛТЗ
24 минуты назад
Для РВК-Липецк отключать воду на Тракторном стало уже традицией или обычаем, пора Путину на горячую линию вопрос задать, пусть гарант нас просветит и объяснит в чём суть дела!!!
Ответить
Дмитрий 48
44 минуты назад
Как будет ходить автобус 40 после перекрытия улицы энергостроителей
Ответить
