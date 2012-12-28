«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Три водозабора оказались обесточенными из-за сваленных на линии электропередачи ветром деревьев
Происшествия
141
46 минут назад
1
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Житель Лев-Толстовского района признан виновным в приготовлении к даче взятки в крупном размере. Его попытка откупиться от автоинспекторов после остановки в нетрезвом виде завершилась уголовным делом и крупным штрафом.
Инспекторы отказались от денег и сообщили о попытке подкупа в следственные органы.
Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области доказательства суд счел достаточными для обвинительного приговора.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в крупном размере). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 1,1 миллиона рублей.
Параллельно он понес и административную ответственность за первоначальное правонарушение.
Суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на срок полтора года.
1
0
0
0
1
Комментарии (1)