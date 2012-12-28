Все новости
Происшествия
141
46 минут назад
1

За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона

Житель Лев-Толстовского района признан виновным в приготовлении к даче взятки в крупном размере. Его попытка откупиться от автоинспекторов после остановки в нетрезвом виде завершилась уголовным делом и крупным штрафом.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, 26 мая этого года нетрезвый водитель был остановлен инспекторами ДПС на улице Садовой в поселке Лев Толстой. Желая избежать ответственности, он предложил сотрудникам сначала 100 тысяч рублей, а затем увеличил сумму до 200 тысяч. Взятка предполагалась за отказ от составления протокола за управление в состоянии опьянения, что грозит штрафом и лишением прав.

Инспекторы отказались от денег и сообщили о попытке подкупа в следственные органы.

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области доказательства суд счел достаточными для обвинительного приговора.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в крупном размере). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 1,1 миллиона рублей.

Параллельно он понес и административную ответственность за первоначальное правонарушение.

Суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на срок полтора года.
взятка
штраф
1
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Где
27 минут назад
Там не берут,у нас в Сселках половина бы ходила пешком.
Ответить
