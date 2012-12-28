Все новости
Происшествия
130
сегодня, 10:44
3

Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей

Житель Грязей стал жертвой многоходовой аферы, потеряв почти 700 тысяч рублей после звонка с предложением инвестировать в криптовалюту. Мошенники, имитировавшие работу биржевой платформы и услуги юриста, в течение нескольких месяцев выманивали у него деньги.

В августе 2025 года мужчине поступил телефонный звонок от незнакомца, предложившего быстрый заработок на инвестициях. Доверившись, он внес 8,7 тысячи рублей через указанную биржевую платформу. Дальнейшие инструкции поступали через мессенджер. Потерпевшего направили на новую площадку, где нужно было пополнять электронный кошелек, менять рубли на криптовалюту и переводить ее для «торгов». Первоначально он даже заработал 7,8 тысячи рублей, однако вывод средств стал невозможен, а поддержка не отвечала.

В поисках помощи мужчина обратился в интернет, где ему предложила услуги «помощница юриста», познакомив с другим «специалистом». Ее «коллега» прислал ссылку на соглашение для личных данных, а затем сообщил, что некий «орган регулирования» подтвердил легальность платформы. «Юрист» посоветовал открыть счета в банках, работающих с криптовалютой, и настойчиво консультировал по каждому шагу. Следуя указаниям, потерпевший перевел 32 тысячи рублей, затем 86 тысяч в одну из организаций, а после — еще крупные суммы в четыре микрофинансовые компании. Общий ущерб составил 690 тысяч рублей.

После последнего перевода связь с «юристом» прекратилась. Осознав обман, мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.
Комментарии (3)

Житель
37 минут назад
Это нужно обращаться не в полицию, а в поликлинику к врачу.
Как жалко
44 минуты назад
Бедный лошарик.
Как
56 минут назад
Тот Герасим,был на все согласен,а зачем тогда бежать в полицию,?
