Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей
Житель Грязей стал жертвой многоходовой аферы, потеряв почти 700 тысяч рублей после звонка с предложением инвестировать в криптовалюту. Мошенники, имитировавшие работу биржевой платформы и услуги юриста, в течение нескольких месяцев выманивали у него деньги.
В поисках помощи мужчина обратился в интернет, где ему предложила услуги «помощница юриста», познакомив с другим «специалистом». Ее «коллега» прислал ссылку на соглашение для личных данных, а затем сообщил, что некий «орган регулирования» подтвердил легальность платформы. «Юрист» посоветовал открыть счета в банках, работающих с криптовалютой, и настойчиво консультировал по каждому шагу. Следуя указаниям, потерпевший перевел 32 тысячи рублей, затем 86 тысяч в одну из организаций, а после — еще крупные суммы в четыре микрофинансовые компании. Общий ущерб составил 690 тысяч рублей.
После последнего перевода связь с «юристом» прекратилась. Осознав обман, мужчина обратился в полицию.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.
