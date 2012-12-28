Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Происшествия
872
сегодня, 15:08
2
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
«Могут быть слышны громкие хлопки. Просьба сохранять спокойствие: ситуация под контролем, угрозы нет», — предупредил Игорь Артамонов через свой Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 11 декабря над Липецкой областью были перехвачены 10 беспилотников самолетного типа.
1
2
3
3
0
Комментарии (2)