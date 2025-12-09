Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт

Депутата областного Совета Анатолия Емельянова не пустили из домашнего ареста на СВО — решение сегодня принял суд апелляционной инстанции. В суд Анатолий Емельянов пришёл в носках с надписью «ЛДПР».