Происшествия
849
40 минут назад
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Депутата областного Совета Анатолия Емельянова не пустили из домашнего ареста на СВО — решение сегодня принял суд апелляционной инстанции. В суд Анатолий Емельянов пришёл в носках с надписью «ЛДПР».
Напомним, Анатолий Емельянов обвиняется в совершении 42 мошенничеств — они квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в настоящее время потерпевшими по делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски.
В признании незаконным постановления следователя об отказе в приостановлении уголовного дела в связи с заключением им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы Анатолию Емельянову сегодня отказали. Он не пойдёт на СВО и пока остаётся под домашним арестом — такую меру пресечения ему уже продляли неоднократно. Очередное заседание по продлению меры пресечения состоится буквально на днях (сейчас мера пресечения избрана до 14 декабря).
Под домашним арестом Анатолий Емельянов похудел на 15 килограммов и вот-вот разведётся с женой Ольгой Емельяновой (Воскресенской) — бракоразводный процесс намечен на 17 декабря. Но в одном Емельянов остаётся неизменен — в верности партии, в которой он до сих пор состоит: в суд Анатолий Емельянов пришёл в носках с надписью «ЛДПР».
«Суд первой инстанции, изучив представленные материалы, пришел к правильному выводу, что обжалуемое постановление вынесено уполномоченным на то лицом в срок и в пределах предоставленных ему полномочий, предусмотренных статьёй 38 УПК РФ, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда о том, что отказ следователя в удовлетворении ходатайства о приостановлении уголовного дела и отмене меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с заключением контракта о прохождении военной службы является законным и обоснованным, поскольку у следственного органа имеется необходимость в проведении следственных действий по уголовному делу с целью завершения его расследования», — сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Позицию следствия, которое против приостановления уголовного дела Емельянова и его ухода на СВО, также поддерживают многочисленные потерпевшие туристы. Одна из них — липчанка по имени Ольга сегодня также пришла в областной суд и рассказала GOROD48: путёвку в Турцию купила в январе 2024 года за 121 000 рублей. Почти десять месяцев ждала отпуска и в октябре 2024 года накануне отъезда узнала — никуда не полетит.
«Я считаю, что там вся семья была в сговоре. Сначала кормили меня завтраками, потом сообщили, что тур перенесён, потом вообще липовые документы прислали», — рассказала Ольга.
0
1
1
1
5
Комментарии