Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев

Похороны почетного гражданина Ельца состоятся 11 декабря.

Сегодня ночью на 79-м году жизни умер Валерий Кузовлев, ученый, который превратил елецкий педагогический институт в государственный университет им. И.А. Бунина. Под его руководством вуз стал одним из ведущих в Черноземье.Валерий Кузовлев родился 5 августа 1947 года в селе Кузовлево Липецкой области в семье педагога и ветеринарного врача. В 1970 году с отличием окончил Елецкий государственный педагогический институт.Его карьера в альма-матер началась с преподавания и должности председателя профкома. Пройдя путь от заведующего кафедрой до проректора, в 1987 году он возглавил институт в качестве ректора. Под его руководством 11 октября 2000 года вузу был присвоен статус классического университета, что стало историческим событием для провинциального образования.Благодаря его усилиям была значительно расширена материальная база вуза, создан крупный учебно-научный комплекс, установлены международные связи. Вуз неоднократно получал престижные награды, в том числе золотую медаль «Европейское качество». Личные достижения Кузовлева были отмечены орденом Дружбы, медалью К.Д. Ушинского и званием «Заслуженный деятель науки РФ».После ухода с поста ректора в 2013 году он с 2016 по 2019 год Валерий Кузовлев занимал должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области.Прощание с Валерием Кузовлевым пройдет в Вознесенском соборе с 10 по 11 декабря. Похоронят Почетного гражданина города 11 декабря на городском кладбище в районе Телегино.