Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Читать все
На линию вышли новогодние трамваи, автобусы и электробусы
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
Происшествия
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Плехановский мост откроется ночью
Общество
С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений
Происшествия
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
Читать все
Общество
345
29 минут назад

Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев

Похороны почетного гражданина Ельца состоятся 11 декабря.

Сегодня ночью на 79-м году жизни умер Валерий Кузовлев, ученый, который превратил елецкий педагогический институт в государственный университет им. И.А. Бунина. Под его руководством вуз стал одним из ведущих в Черноземье.

Валерий Кузовлев родился 5 августа 1947 года в селе Кузовлево Липецкой области в семье педагога и ветеринарного врача. В 1970 году с отличием окончил Елецкий государственный педагогический институт.

Его карьера в альма-матер началась с преподавания и должности председателя профкома. Пройдя путь от заведующего кафедрой до проректора, в 1987 году он возглавил институт в качестве ректора. Под его руководством 11 октября 2000 года вузу был присвоен статус классического университета, что стало историческим событием для провинциального образования.

Благодаря его усилиям была значительно расширена материальная база вуза, создан крупный учебно-научный комплекс, установлены международные связи. Вуз неоднократно получал престижные награды, в том числе золотую медаль «Европейское качество». Личные достижения Кузовлева были отмечены орденом Дружбы, медалью К.Д. Ушинского и званием «Заслуженный деятель науки РФ».

После ухода с поста ректора в 2013 году он с 2016 по 2019 год Валерий Кузовлев занимал должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области.

Прощание с Валерием Кузовлевым пройдет в Вознесенском соборе с 10 по 11 декабря. Похоронят Почетного гражданина города 11 декабря на городском кладбище в районе Телегино.

Фото: oblsov.admlr.lipetsk.ru
Кузовлев
0
2
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить