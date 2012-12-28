33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей

Один потерпевший вложил в «прибыльный бизнес» 5 253 440 рублей.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело 33-летнего липчанина, обвиняемого в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере: по данным следствия, c 2021 по 2023 годы мужчина убедил четверых своих знакомых вложить в «совместный прибыльный бизнес» свыше 11,8 миллиона рублей. «Инвесторам» он обещал прибыль и проценты, но никакого бизнеса не было — реальной возможности и намерения выполнить обязательства мужчина не имел.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, один потерпевший вложил в «бизнес» 3 580 000 рублей, второй — 2 469 000 рублей, третий — 560 000 рублей, четвёртый – 5 253 440 рублей.Полученные обманом деньги липчанин присвоил.