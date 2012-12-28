40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
660
сегодня, 17:36
2
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Один потерпевший вложил в «прибыльный бизнес» 5 253 440 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, один потерпевший вложил в «бизнес» 3 580 000 рублей, второй — 2 469 000 рублей, третий — 560 000 рублей, четвёртый – 5 253 440 рублей.
Полученные обманом деньги липчанин присвоил.
0
0
3
1
3
Комментарии (2)